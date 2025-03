Reforma a la salud: Adres se convierte en pagador único del sistema con nuevas facultades

Uno de los elementos clave de este bloque de artículos es el fortalecimiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que, si la reforma se aprueba en sus cuatro debates, tendrá facultades para recaudar todos los recursos fiscales y parafiscales que deben ingresar al Fondo Único Público de Salud.

La reforma otorga a la Adres la capacidad de suscribir acuerdos con los prestadores de servicios de salud, como hospitales, clínicas, farmacias y otros actores esenciales del sector. Además, la entidad tendrá el control total sobre los pagos de servicios médicos de mediana y alta complejidad, asumiendo el rol de pagador único del sistema de salud.

Esto significa que la Adres será responsable de realizar giros directos a los prestadores de servicios de salud, garantizando que los recursos públicos se distribuyan de manera eficiente y transparente, objetivo central del proyecto.

Según los defensores de la reforma, este cambio busca optimizar la administración de los recursos del sistema de salud, el cual ha enfrentado problemas de descoordinación y falta de control. Al convertirse en el pagador único, la Adres podrá gestionar los fondos con mayor eficiencia, asegurando su correcta utilización para cubrir las necesidades de la población.

Con la aprobación de estos cinco artículos, la reforma avanza en su segundo debate, quedando por aprobar 27 artículos más, los cuales incluyen disposiciones clave para el funcionamiento del sistema. Uno de los temas más discutidos en los últimos días ha sido la definición del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que corresponde a la cantidad anual asignada a cada afiliado del sistema de salud. Este aspecto ha generado un amplio debate debido a su impacto en el financiamiento del sistema y también está contemplado en el proyecto.

La representante Catherine Juvinao expresó su preocupación sobre las implicaciones de la reforma, afirmando:

¡Advertimos que la ReformaAntiSalud convertirá a la Adres en un foco de corrupción inimaginable! Billonarias sumas en manos de políticos, pago de facturas sin auditoría, contratación de 60.000 prestadores sin capacidad técnica y sin fortalecer la entidad. ¡Se va a quebrar el sistema!

Varios congresistas, como Juvinao, argumentaron que con esta aprobación la Adres pasará a tener “superpoderes”, lo que pone en riesgo no solo al sistema de salud, sino que también la convertiría en un foco de corrupción, ya que sería el único organismo con la capacidad de administrar y girar los recursos.

“La ADRES, que hoy no contrata prestadores, pasará a contratar y pagar a cerca de 60.000 IPS, con un pago anticipado del 85 % del valor de las facturas sin auditar. Pasará de realizar cerca de 350.000 transacciones al año a hacer 800 millones de transacciones anuales. Una locura para la que no tiene capacidad. La corrupción que hemos visto hasta hoy en el sistema de salud será insignificante en comparación con el boquete que quieren abrir, pues al gobierno no le interesa mejorar el sistema, solo quieren la chequera y cambiar de corrupto: que ya no se la roben las EPS, sino los políticos. Lo hemos dicho desde el principio: el sistema actual tiene muchos problemas y sí se necesita una reforma, pero no esta ‘anti-reforma’ a la salud petrista, que lejos de solucionar la corrupción, la agrava”, agregó Juvinao.