Reforma a la salud: ¿cuál será su futuro?

Fue radicada en el Congreso una ponencia de archivo a la reforma a la salud. El 21 de febrero, la vicepresidenta de la Comisión Séptima y senadora por el partido Colombia Justas Libres, Lorena Ríos, dijo que se inclinaban por el no al proyecto de ley; sin embargo, se están construyendo mesas técnicas para evaluar el voto.

Ese mismo día, en los micrófonos de Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la senadora del partido Mira Paola Agudelo manifestó su indecisión en el voto y, por su parte, la senadora Norma Hurtado el pasado 28 de febrero indicó que, hasta ese momento, no había definido su elección.

Al respecto habló senador de partido Liberal Miguel Ángel Pinto, quien hizo parte de los siete que firmaron este martes cuando se radicó la ponencia negativa de la reforma. Según mencionó, ahora y a pesar de la posición firme de los demás senadores, “cualquier cosa puede pasar”.

“Pero la verdad es que los siete senadores que firmamos hoy la ponencia de archivos de la reforma de la salud la veníamos trabajando desde hace rato. Estábamos realizando mesas técnicas en la Comisión Séptima, que hoy iba a tener su primera sesión; la cancelaron y no sé por qué razón. La semana pasada, de una manera arbitraria y desconocida, sin haber terminado las mesas técnicas, sin haber terminado las reformas, radicaron una ponencia positiva que iba a ser anunciada en el día de hoy para comenzar mañana mismo el debate en la Comisión”, detalló.

Con respecto a la ponencia, consideraron que tenía “unos vicios de forma” porque la salud es “un derecho fundamental que hoy está arreglado en una ley estatutaria” y, por lo tanto, “solamente puede ser modificado” por una igual.

“(…) Y esto es una ley ordinaria de inferior categoría que no puede modificar una ley estatutaria. Es el primer vicio que trae de forma la reforma. Además, hemos considerado que es inconveniente cambiar todo un modelo de sistema de salud en Colombia y estatizar de manera completa frente al mecanismo que existe, que requiere por supuesto algunas modificaciones, pero que esta ley, este proyecto, en ningún artículo contempla lo que realmente se requiere para hacer esa reforma a la salud y mejorar el sistema de salud de los colombianos”, puntualizó.

Sobre las votaciones, el senador Pinto dijo no cree que ninguno de los siete senadores “vaya a modificar su posición”, la cual, agregó, no se tomó por temas “bipartidistas ni políticos ni es en contra de un Gobierno”.

“Si no es en contra de una reforma que consideramos que no es la más viable, no es lo que el país necesita. Si ellos toman alguna decisión, alguno de ellos, pues para eso está la opinión pública, para eso están los medios. Cada uno responderá por sus actos, pero la verdad es que hoy los siete senadores los veo perfectamente consolidados y comprometidos con el archivo de la reforma de la salud”, indicó.

