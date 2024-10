Reforma a la salud pone en riesgo la salud y el bolsillo de los colombianos: Andi

La reforma a la salud que el Gobierno nacional quiere llevar al Congreso es prácticamente la misma que ya se hundió en el legislativo en abril, advirtió este viernes la Andi.

La Andi viene participando en las mesas de diálogo anunciadas por el Ministerio de Salud, y aunque el gremio dice que las reuniones fueron cordiales, se quejó de que no le permitieron participar en la redacción del texto y de que al final del día las mesas no dieron prioridad a la concertación.

"La reforma, como está planteada, no atiende los graves problemas de la coyuntura del sistema de salud y pone en riesgo la protección individual al derecho a la salud y la protección al bolsillo de los hogares colombianos, la integralidad de la atención y la sostenibilidad financiera del sistema", señaló el gremio en un comunicado.

Para la Andi la reforma no resuelve los problemas del sistema actual, sino que crea uno nuevo que puede tener problemas financieros. Por ejemplo, no está claro el costo que la reforma tendrá para el Gobierno y además no aporta nuevas fuentes de financiación para la salud. Por el contrario, se divide la UPC (el pago a las gestoras de salud por cada paciente) según el nivel de complejidad de la atención.

Al gremio también le preocupa que no está claro a cuáles servicios médicos podrán acceder los pacientes y advierte que invertir más en salud preventiva no garantiza que se tenga que invertir menos en procesos de mediana y alta complejidad.

Finalmente, la entidad resaltó que en las mesas no hubo ningún espacio para hablar de la actual crisis del sistema de salud.

"Preocupa que el sistema se sigue deteriorando a velocidades aceleradas, con graves efectos que ya son evidentes sobre pacientes colombianos", concluyó el gremio.