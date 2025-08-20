Retiran queso colombiano del mercado por posible contaminación de Salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) lanzó una alerta sanitaria tras encontrar graves irregularidades en la producción de un queso de origen colombiano que se vendía en tiendas minoristas de Massachusetts.

Se trata del Quesito Colombiano de la marca Quesito El Establo, fabricado en Salem, New Hampshire, que fue retirado del mercado después de que una inspección revelara la presencia de roedores y condiciones insalubres en la planta de producción y almacenamiento.



Riesgo por presencia de Salmonella

La FDA explicó que estas condiciones podrían haber favorecido la contaminación con Salmonella, una bacteria que causa infecciones de cuidado, especialmente en bebés, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con defensas bajas.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

En personas sanas, los síntomas más frecuentes son fiebre, diarrea (a veces con sangre), vómito, náuseas y dolor abdominal. Sin embargo, en algunos casos la infección puede avanzar hacia complicaciones severas como artritis, endocarditis o infecciones arteriales.



¿Qué producto está en retiro?

El retiro cubre todas las presentaciones de Quesito Colombiano con fecha de vencimiento AUG 22 2025 o anterior. El producto se comercializaba en unidades de aproximadamente una libra, envueltas en plástico transparente y empacadas en bolsas tipo Ziploc, con una etiqueta azul donde figura una vaca y la frase “Quesito Colombiano” en amarillo.

Este es el queso colombiano que fue retirado del mercado en EEUU. Foto: FDA

Hasta ahora, no se han reportado casos de personas enfermas por su consumo, pero las autoridades insisten en que el riesgo es significativo.



Recomendaciones para consumidores

La FDA y la empresa fabricante solicitaron a los compradores:



No consumir el queso bajo ninguna circunstancia.

bajo ninguna circunstancia. Devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

para obtener un reembolso completo. Contactar a la empresa para resolver inquietudes en el número 617-842-0513 (lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este de EE. UU.).

Tras la inspección, Quesito El Establo suspendió de inmediato la producción y distribución mientras avanza la investigación junto con la FDA.