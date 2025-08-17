Secretaría de Salud toma medida drástica contra local de Little Caesars de Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá clausuró un establecimiento de la cadena Little Caesars, luego de que un video en redes sociales mostrara la presencia de roedores en el lugar.

La denuncia ciudadana encendió las alarmas y desencadenó un operativo inmediato de inspección, vigilancia y control sanitario.

En la grabación, realizada cuando el local estaba cerrado, se observan al menos cuatro ratas cruzando por las instalaciones de la pizzería. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, generando preocupación sobre las condiciones de higiene en las que se preparaban los alimentos.

La difusión del material llevó a la intervención de las autoridades sanitarias, quienes inspeccionaron la sede ubicada en el barrio Restrepo, al sur de la capital. Allí, según informó la entidad, se evidenciaron incumplimientos de normas sanitarias que motivaron la medida de clausura inmediata.

Qué dijo la Secretaría de Salud

“¡Escuchamos tu denuncia! Clausurado establecimiento comercial en el barrio Restrepo, luego de evidenciarse incumplimiento de normas sanitarias. El Distrito sigue fortaleciendo operativos de IVC en la ciudad. Autorregula tu negocio", señaló la Secretaría a través de su cuenta oficial en X.

Una vocera de la entidad explicó que, tras la visita de inspección, se encontró evidencia suficiente para proceder con la clausura y la desnaturalización de productos que podrían estar contaminados.



¡Escuchamos tu denuncia! Clausurado establecimiento comercial en el barrio Restrepo, luego de evidenciarse incumplimiento de normas sanitarias. El Distrito sigue fortaleciendo operativos de IVC en la ciudad. Autorregula tu negocio. Conoce más 👉https://t.co/JYGRdl2AXh pic.twitter.com/eYzCPSRXbu — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) August 15, 2025

La funcionaria también recordó a los dueños de establecimientos de alimentos la importancia de mantener medidas estrictas de control sanitario y de plagas para garantizar la seguridad de los consumidores.



El riesgo de roedores en espacios urbanos

La presencia de ratas y ratones en áreas urbanas representa un riesgo real para la salud pública. Estos animales son portadores de enfermedades como leptospirosis y hantavirus, lo que hace crucial la acción inmediata de las autoridades sanitarias y la colaboración ciudadana.

Además de ser un problema de salubridad, la proliferación de roedores refleja fallas en las condiciones de higiene y saneamiento, tanto en negocios como en espacios públicos.



Canales para reportar la presencia de roedores en Bogotá

Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede reportar este tipo de situaciones a través de las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá.



Subred Norte E.S.E. (Usaquén, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba): 3003238661

3003238661 Subred Sur E.S.E. (Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz): 7300000 ext. 72431

7300000 ext. 72431 Subred Centro Oriente E.S.E. (Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal y Los Mártires): 3282828 ext. 17521

3282828 ext. 17521 Subred Sur Occidente E.S.E. (Puente Aranda, Fontibón, Kennedy y Bosa): 3188274479

La Secretaría de Salud insistió en la necesidad de que los negocios de alimentos refuercen sus controles internos para prevenir plagas y cumplir con las normas sanitarias vigentes. La entidad aseguró que continuará realizando operativos de inspección en toda la ciudad para proteger la salud de los bogotanos.