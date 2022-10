Salí sin resultados; en casa me enteré del COVID-19: preso de cárcel de Villavicencio

Wilson Alexander Niño, de 20 años, al salir de la cárcel de Villavicencio por pena cumplida le dijeron que no tenía coronavirus. Sin embargo, días después lo llamaron a decirle que sí contrajo la enfermedad.

“Me practicaron la prueba el 27 de abril, salí libre sin que me leyeran los resultados. Antes de salir a la calle me practicaron unos exámenes de rigor como cualquier otro”, contó Niño.

Publicidad

Le puede interesar: Cuarentena en Colombia se extenderá por 15 días más

Agregó que si hubiera conocido antes los resultados de la prueba de coronavirus, no habría regresado a su casa, pues estuvo en contacto permanente con su familia.

“Si en algún momento me hubiera salido positivo, yo no me dejo ir para la casa, cómo me voy a ir a arriesgar a los demás familiares con quienes tuve contacto, dos o tres días después que estuve en la vida civil me llaman de la Secretaría de Salud a decirme que era positivo”, explicó Wilson Alexander.

Publicidad

Según contó el joven, en los días que permaneció en su casa, antes de enterarse que tenía COVID-19 , estuvo aislado.

“Estuve aislado todos esos días en un cuarto, me pasaban la comida por debajo de la puerta y comía en platos desechables”, dijo.

Publicidad

Wilson Alexander Niño permanece en un CAI de Protección Social, con otras seis personas que también tienen COVID-19.

Escuche la entrevista completa de Meridiano BLU aquí: