“Se les pagó anticipadamente” : minsalud responde a EPS sobre posible desfinanciación del sistema

Las Entidades Promotoras de Salud, EPS, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, han advertido que necesitan una inyección de recursos de al menos 10 billones pesos para evitar el desfinanciamiento del sistema, esto, porque explican que el pago que les hace el Estado por cada afiliado no les alcanza, de 100 pagados ellos gastan 102.

Ante esta situación, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que la Adres transfirió de manera anticipada los recursos a las EPS, razón por la cual van revisar que que es lo que se debe. Por ejemplo, explicó que la deuda que tiene relación con el covid no le corresponde al gobierno.

“Hay un rubro, por ejemplo, que se adeuda del COVID-19. No tenemos nada que ver nosotros con eso. Son 2.190.000 millones de pesos. Otros temas de los máximos, los mismos que tienen que ver más con temas anteriores (...) Estamos revisando todos esos temas para ver qué es lo que en verdad tenemos que pagarle y cómo le vamos a pagar a las EPS. Creo que se está especulando mucho con que se vayan a paralizar las EPS. A mí me parece más que es un ruido que no corresponde porque ninguna EPS ha dejado recibir todo lo que tiene que recibir mensualmente, anticipadamente”, indicó el ministro.

Jaramillo aseguró que está en toda la disposición de recibir nuevamente a los representantes de las Entidades Promotoras de Salud, EPS; sin embargo, ninguna ha tocado nuevamente la puerta. La situación para el ministro es una muestra más de la necesidad de que sea el Gobierno quien pague directamente a las clínicas y hospitales.

