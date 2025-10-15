Señales de alerta del hipotiroidismo: los síntomas que no debería pasar por alto

La glándula tiroides, aunque pequeña, tiene una de las funciones más importantes del organismo. Ubicada en la base del cuello, produce las hormonas que regulan el metabolismo, la energía, la temperatura corporal y hasta el estado de ánimo.

Cuando esta glándula deja de producirlas en cantidades suficientes, el cuerpo empieza a mostrar señales que, si se ignoran, pueden afectar tanto la salud física como emocional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 750 millones de personas en el mundo padecen alguna alteración de la tiroides.

En Colombia, se estima que más de 5 millones de personas viven con hipotiroidismo, una condición caracterizada por la producción insuficiente de hormonas tiroideas.



Pese a su alta prevalencia, esta enfermedad suele pasar desapercibida. La Asociación Americana de Tiroides (ATA) advierte que hasta un 60 % de los casos no se diagnostican a tiempo, ya que sus síntomas pueden confundirse con el cansancio diario, el estrés o el envejecimiento.

Es una enfermedad que suele pasar por alto. Foto: Freepik

Síntomas del hipotiroidismo

El hipotiroidismo afecta el metabolismo y, con él, la capacidad del cuerpo para mantener su equilibrio interno. Entre los signos más frecuentes se encuentran:



Fatiga persistente y sensación de debilidad.

Aumento de peso sin razón aparente.

Sensibilidad al frío.

Piel seca y cabello quebradizo.

Estreñimiento.

Hinchazón en rostro o extremidades.

Cambios en el estado de ánimo, como tristeza, irritabilidad o ansiedad.

Además, puede presentarse una ralentización de las funciones mentales, lo que causa dificultad para concentrarse o pérdida de memoria.



La relación del hipotiroidismo con la salud mental

Más allá de los síntomas visibles, el hipotiroidismo también puede afectar la salud mental. La disminución de las hormonas tiroideas altera la química cerebral, provocando ansiedad, depresión y falta de motivación.

Según el doctor Álvaro Rojas, director médico de Abbott en América Latina, la detección temprana “permite iniciar un tratamiento oportuno que protege tanto la salud física como el bienestar psicológico”.

No tratar esta condición puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, colesterol alto y alteraciones metabólicas.

En las mujeres, la probabilidad de desarrollar trastornos tiroideos es entre cinco y ocho veces mayor que en los hombres, especialmente durante el embarazo, donde puede generar complicaciones como anemia, parto prematuro o problemas en el desarrollo del bebé.



Un tratamiento integral para recuperar el equilibrio

El manejo del hipotiroidismo requiere una visión integral que combine la terapia médica con hábitos saludables. Esto incluye:



Seguir el tratamiento farmacológico prescrito por el especialista.

Mantener una alimentación equilibrada rica en yodo, hierro y selenio.

Practicar ejercicio físico de forma regular.

Dormir adecuadamente y controlar el estrés.

La clave está en la detección temprana y en comprender que el hipotiroidismo no solo afecta al cuerpo, sino también a la mente. Por eso, los expertos recomiendan realizar chequeos periódicos, especialmente en mujeres mayores de 35 años o con antecedentes familiares de enfermedades tiroideas.

El hipotiroidismo no tiene por qué limitar la calidad de vida. Con un diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y acompañamiento médico, es posible recuperar la energía y el equilibrio que el cuerpo necesita para funcionar plenamente.