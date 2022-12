Si recibió transfusión de sangre antes de 1996, en la UdeA lo están buscando

Desde la Universidad de Antioquia adelantan una investigación sobre hepatitis C y para ello se encuentran realizando análisis en las personas que cumplan ese requisito de transfusión de sangre hace más de 23 años, porque según estudios, de cada 100 de estos pacientes, 5 podrían estar contagiados del virus y no saberlo, debido a que los síntomas son silenciosos y a que, en esa época, no solo apenas se estaba descubriendo la enfermedad, sino que no se tenían todos los protocolos para evitarla.

María Cristina Navas, coordinadora del equipo de gastrohepatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia explicó que a quienes acudan para el estudio se les hace seguimiento con las EPS en caso de ser necesario, para evitar consecuencias como cirrosis o cáncer de hígado.

“Les tomamos una muestra de sangre, les hacemos una encuesta, les pedimos firmar un consentimiento informado y obviamente cuando empiezan a salir los resultados hacemos el informe y el acompañamiento de ser necesario, si están positivos. Lo importante es descubrir la enfermedad antes de que haya síntomas”, dijo Navas.

El objetivo de esta investigación es determinar la proyección de casos de hepatitis C en Colombia, una enfermedad que según el grupo de gastrohepatología se trasmite con reutilización de agujas, con las transfusiones de sangre.

Es por ello que los investigadores buscan a quienes tuvieron una transfusión de sangre antes de 1996, porque el virus se descubrió en 1989 y se investigó a profundidad entre 1990 y 1991, por lo que quienes recibieron sangre en años anteriores, lo hicieron con sangre donada sin tamizaje, como se hace hoy.

“La invitación es que toda persona que haya recibido transfusión de sangre antes de 1996, es decir, del 95 hacia atrás, hagan parte de este estudio que es totalmente gratis. Se pueden comunicar a los números 219 65 73 o 219 65 67. Asimismo, está disponible el correo electrónico eliminemoslahepatitisc@gmail.com y la página web www.udea.edu.co/gastrohepatologia”, invitó Navas.

