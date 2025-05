Sociedades Científicas alertan que MinSalud excede sus funciones

Según la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), el Ministerio de Salud y Protección Social estaría excediendo sus competencias legales al regular temas que no le corresponden directamente, tales como la contratación del talento humano en salud, la creación de programas de salud mental y la redefinición de funciones de entidades como las EPS, prestadores de servicios, comisiones asesoras y consejos territoriales.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de nuevas divisiones territoriales y mecanismos de participación ciudadana que, según la Asociación, no están contemplados en la ley ni cuentan con directrices claras sobre su integración o funciones. Otro de los puntos críticos señalados es la inclusión de otros sectores en el modelo de salud, sin delimitar adecuadamente sus roles ni el alcance de su participación.

Uno de los aspectos más preocupantes para los científicos es que el Ministerio pretenda asumir funciones de habilitación que actualmente están asignadas a secretarías departamentales o municipales, según el decreto 1441 de 2016, y que están claramente reglamentadas por la Ley 1438 de 2011. Modificar estas funciones por vía reglamentaria advierten implicaría un quebrantamiento del marco normativo vigente.

Imagen de referencia AFP

Además, la ACSC cuestiona la viabilidad financiera del decreto, señalando que las fuentes de financiamiento planteadas no son adecuadas ni suficientes. Indican que los recursos del Sistema General de Participaciones tienen destinaciones específicas que no pueden redirigirse a cubrir esta reforma, y que otros fondos, como el Plan Maestro de Inversiones en Salud, no están disponibles hasta 2031. También observan una falta de claridad en la financiación para la investigación en salud.

La Asociación concluye su pronunciamiento con un llamado al Ministerio para que, en adelante, sus decisiones se basen en criterios técnicos, médicos y jurídicos, respetando los límites legales establecidos.