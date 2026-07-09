¿Su historia clínica ya es digital? Cinco claves para saber si su IPS está al día

La historia clínica digital comenzó a transformar la atención en salud en Colombia. Desde el 15 de abril, con la entrada en vigor de la Resolución 1888 de 2025 del Ministerio de Salud, cada consulta médica debe generar un Resumen Digital de Atención (RDA), un documento que reúne la información clínica más relevante del paciente y que puede ser consultado por profesionales autorizados en cualquier institución del país.

El objetivo de esta medida es facilitar la continuidad de la atención médica y evitar que información clave, como diagnósticos, alergias, medicamentos o antecedentes, permanezca almacenada únicamente en el sistema de una IPS o consultorio. De esta manera, si un paciente requiere atención en otra ciudad o cambia de médico, el personal de salud podrá acceder a los datos esenciales para tomar decisiones con mayor rapidez y seguridad.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, con corte a junio ya se habían generado más de 7,7 millones de resúmenes digitales, correspondientes a cerca de 2,7 millones de pacientes. Además, 744 prestadores de servicios de salud ya estaban conectados al sistema, mientras otras 1.087 IPS continuaban en proceso de implementación.

Sin embargo, la adopción aún es gradual. Miguel Arismendi, líder de Investigación, Desarrollo e Innovación de Biofile, explica que Colombia avanza en este proceso, aunque todavía enfrenta el reto de lograr una cobertura más amplia entre los prestadores.



Para los pacientes, una de las principales recomendaciones es preguntar si la IPS o consultorio está conectado al sistema nacional de interoperabilidad. También es importante confirmar que cada consulta genere un Resumen Digital de Atención y verificar que allí queden registrados correctamente diagnósticos, tratamientos, medicamentos, alergias, antecedentes y demás datos relevantes.

IPS en Colombia. Foto: imagen de referencia, Alcaldía de Bogotá.

Otro aspecto clave es la protección de la información. Aunque la historia clínica pueda consultarse de manera digital, esta sigue siendo reservada y solo debe ser accesible para personal autorizado durante un proceso de atención médica.

La transformación digital también impacta la facturación de los servicios de salud. Cada atención debe quedar respaldada por registros que sustenten el cobro ante el sistema. Si existen inconsistencias entre la historia clínica, los RIPS y la factura, los pagos pueden ser rechazados, generando retrasos para médicos, odontólogos, psicólogos y otros prestadores.

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Ante este panorama, especialistas recomiendan que las instituciones no solo adopten plataformas tecnológicas, sino que verifiquen que estén habilitadas en el REPS, generen correctamente los resúmenes digitales y mantengan actualizados sus sistemas conforme cambian las disposiciones del sector.

La implementación cobra mayor relevancia porque la Superintendencia Nacional de Salud anunció 417 auditorías para 2026, con las que buscará verificar el cumplimiento de las nuevas obligaciones. Mientras tanto, la invitación para los pacientes es informarse y preguntar, y para los prestadores, garantizar registros completos y seguros que permitan una atención oportuna y una facturación sin contratiempos.