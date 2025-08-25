Citas médicas y consultas: nuevo modelo digital llega a Colombia

El panorama de la salud en Colombia revela un interés en el sector privado, con 1.6 millones de colombianos que ya cuentan con seguros privados de salud. El seguro voluntario de salud experimentó un crecimiento del 23 % en 2024, consolidando a las pólizas de salud como una alternativa cada vez más demandada, de acuerdo con Allianz.

Y es que esta tendencia es impulsada principalmente por la búsqueda de una atención más rápida, confiable y personalizada para cada usuario.

La creciente adopción de seguros privados refleja una preocupación por la necesidad de buscar tranquilidad y rapidez en el cuidado de la salud. Los usuarios valoran la seguridad de poder acceder a especialistas de calidad y contar con respaldo financiero en situaciones inesperadas.

Cuidado de pacientes Foto: creada con IA Grok

Pólizas de salud vs. planes complementarios

Es importante aclarar la diferencia entre las pólizas de salud y los planes complementarios. Mientras que los planes complementarios buscan mejorar ciertos servicios dentro del marco de la EPS, las pólizas de salud ofrecen otras garantías y coberturas consideradas más amplias.

Sus principales ventajas incluyen la elección de clínicas y especialistas dentro de una red médica extensa y de alta calidad, acceso ágil a urgencias y hospitalizaciones sin trámites complejos, también cobertura en tratamientos de alta complejidad y otras.

En ese sentido, el mercado de salud colombiano enfrenta desafíos como el incremento constante en el costo de los tratamientos médicos y la prevalencia de enfermedades crónicas.

Publicidad

Por eso, algunos usuarios, ahora más conscientes de su salud, utilizan los servicios con mayor frecuencia y exigen una mejor calidad en la atención.



VitAllianz: rápida y digital

Recientemente, Allianz Colombia presentó VitAllianz, su póliza ambulatoria diseñada para responder a esas necesidades actuales. Sus planes incluyen:



Telemedicina ilimitada.

Consultas con especialistas.

Urgencias odontológicas.

Programas de bienestar físico y emocional.

Atención veterinaria presencial y virtual.

Algo importante es que través de procesos 100 % digitales y una experiencia centrada en el usuario, se ofrece una alternativa confiable, asequible y adaptada a la nueva realidad.