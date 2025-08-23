¿Se pueden descubrir enfermedades al caminar? Los pies: un reflejo de nuestra salud

En la más reciente emisión de En BLU Jeans de Blu Radio, la doctora Alejandra Morales, médica de la Universidad de La Sabana y directora científica de Dr Scholl's, explicó cómo los pies son mucho más que una base para caminar: son un reflejo de nuestra salud general y muchas veces dan señales tempranas de enfermedades que pasan inadvertidas.

“Los pies nos muestran absolutamente todo. A veces solo nos damos cuenta cuando el dolor es intenso, pero realmente pueden avisarnos desde un déficit de vitamina D, cuando se quiebran las uñas, hasta problemas cardíacos si se inflaman o cambian de coloración”, señaló Morales.



Pies normales, pies que alertan

Según la especialista, cada pie es distinto: forma de los dedos, textura de la piel, postura y pisada varían y se heredan. La clave está en reconocer qué es normal en los propios pies y detectar los cambios. “Si se modifican de manera repentina la pisada, la piel o las uñas, es momento de consultar”, advirtió.

Un tema común es la inflamación. Si ocurre tras un cambio de clima; por ejemplo, al viajar de Bogotá a tierra caliente, suele ser pasajera. Pero, cuando aparece sin razón aparente, puede ser una alerta: “Puede indicar un inicio de falla cardíaca, un problema renal o incluso complicaciones vasculares y colesterol elevado. El edema en los pies a veces es el primer aviso”, explicó Morales.



Hábitos que dañan los pies sin darnos cuenta

La especialista también desmitificó costumbres comunes.



Caminar descalzo: aumenta el riesgo de hongos , papiloma plantar y fascitis.

, papiloma plantar y fascitis. Talcos en exceso: resecan la piel y causan lesiones; lo correcto es aplicarlos en los zapatos , salvo los medicados.

, salvo los medicados. Pedicure frecuente y cortes inadecuados de uñas: pueden generar heridas y deformidades.

Las uñas, dijo Morales, “son una protección especial y requieren un corte individual según cada dedo”.



De callos, juanetes y dolores en el talón

Los callos aparecen por presión y deben tratarse, aunque primero hay que descartar que no se trate de una verruga plantar.

El dolor en el talón suele deberse más a fascitis plantar que al espolón calcáneo: “Es producto de alteraciones en la pisada y puede corregirse con diagnóstico y estiramientos adecuados”.

En cuanto a los juanetes, aclaró que no se heredan en sí mismos, sino la pisada que los favorece. Pueden operarse cuando limitan la vida diaria, pero el manejo temprano incluye correctores y calzado apropiado.

Foto: Generada por Image fx

Un reflejo de la salud interna

La resequedad excesiva en los pies puede asociarse a un hipotiroidismo descompensado, a la diabetes o incluso a dermatitis alérgicas. “Los pies hablan antes de los síntomas grandes. Nos avisan cuando el corazón, los riñones o la tiroides no están bien, incluso antes de que lo notemos en el resto del cuerpo”, enfatizó la médica.

Morales concluyó que mantener los pies hidratados, revisar cambios en su aspecto y usar el calzado adecuado no es cuestión de estética, sino de salud.

“Nuestros pies son el eje del cuerpo. Si cambiamos la pisada, cambia todo el eje corporal. Escucharlos a tiempo puede evitarnos enfermedades mayores”, recalcó.

Escuche la entrevista completa aquí: