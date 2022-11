Sufrir de hipertensión duplica el riesgo de muerte por COVID-19

Los hipertensos tienen el doble de probabilidades de morir por COVID-19, reportó el canal CGTN citando un estudio publicado en la revista European Heart Journal.

"Es importante que los pacientes con presión arterial alta se den cuenta de que tienen un mayor riesgo de morir por COVID-19", cita el canal al autor principal del estudio, Fei Li, cardiólogo del Hospital Xijing en Xian, China.

Investigadores en China e Irlanda llegaron a esta conclusión tras examinar retroactivamente los casos de pacientes ingresados en el Hospital Huoshenshan en Wuhan entre el 5 de febrero y el 15 de marzo.

Alrededor del 30 por ciento, 850 pacientes en total, tenían antecedentes de hipertensión. Y el 4 por ciento de esos pacientes fallecieron, frente a poco más del uno por ciento entre los 2.027 pacientes sin esa afección.

Después de ajustar las cifras a la edad, el género y otras patologías, los investigadores concluyeron que la hipertensión duplica el riesgo de muerte por coronavirus.

En un metaanálisis de otros tres estudios que abarcan a 2.300 pacientes positivos por COVID-19 en el mismo hospital, los científicos investigaron el efecto de diferentes medicamentos para la presión arterial sobre las tasas de mortalidad.