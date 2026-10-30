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Blu Radio  / Salud  / Supersalud acatará fallo que ordena devolver Coosalud EPS a sus antiguos directivos

Supersalud acatará fallo que ordena devolver Coosalud EPS a sus antiguos directivos

Esta es la segunda vez que la justicia ordena la restitución, luego de que una decisión anterior no se materializara durante el Gobierno de Gustavo Petro.

COOSALUD.jpg
Foto: Blu Radio
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que acatará la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó suspender la intervención forzosa administrativa de Coosalud EPS, medida que fue adoptada el 22 de noviembre de 2024.

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En cumplimiento de la orden judicial, la entidad adelantará las actuaciones administrativas necesarias para devolver la administración de la EPS a sus antiguos directivos, tal como lo dispuso el tribunal.

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La Supersalud aseguró que el proceso se realizará de manera organizada, gradual y con las medidas necesarias para evitar afectaciones en la prestación de los servicios de salud. Uno de los principales objetivos será garantizar la continuidad de la atención de los 3'337.343 afiliados que tiene actualmente Coosalud.

Coosalud.jpg
Una de las sedes de Coosalud.
Foto: Coosalud.

La entidad también señaló que mantendrá sus funciones de inspección, vigilancia y control durante la transición, con el propósito de proteger el derecho a la salud de los usuarios y verificar que se cumplan los compromisos adquiridos por la EPS.

Coosalud tiene presencia en Bogotá y otros 28 departamentos del país, con una operación concentrada principalmente en Valle del Cauca y Antioquia, por lo que el proceso de devolución de su administración deberá garantizar que los afiliados no enfrenten interrupciones en sus servicios.

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Hay que recordar que esta no es la primera vez que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordena devolver Coosalud a sus antiguos directivos. Una decisión judicial anterior también había dispuesto el levantamiento de la intervención, pero esa orden no se materializó durante el Gobierno de Gustavo Petro y la EPS permaneció bajo el control de la Superintendencia Nacional de Salud.

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