SuperSalud rinde cuentas a célula donde están Uribe y coalición Cotes: Carlos Caicedo

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, aseguró en Mañanas BLU que su administración sufre una persecución. Este miércoles, el mandatario protagonizó un duro enfrentamiento con el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien intervino el hospital Julio Méndez Barreneche, principal centro asistencial del departamento.

Caicedo reprochó que la intervención se haya efectuado en plena pandemia y no cuando, según él, era administrada como una “olla podrida”.

“El señor Díaz Granados, que estaba de gerente del hospital, del clan Díaz Grandaos pagado por los Cotes que administraron por años esta olla podrida de la salud del Magdalena, pues había presentado renunciado hace 43 días”, sostuvo el gobernador.

De acuerdo con el mandatario del Magdalena, es sospechoso que el superintendente muestre en 40 días una diligencia que no mostró cuando la administración del centro asistencial estaba en manos del clan político de los Cotes.

“De manera que ahora, hace 40 días, esta nueva administración del departamento del Magdalena estaba al frente del hospital. Luego, la Superintendencia no le quitó la administración a la anterior administración, sino a la nuestra que está resolviendo el problema de la pandemia y no hay que olvidar que en este tiempo están suspendidos términos. No estamos en cualquier etapa, cómo se va a decir que la Superintendencia ahora, ineficiente por demás en la actuación en el hospital por años, ¿es diligente en los 40 días que nosotros estamos?”, sostuvo.

Según Caicedo, el superintendente Aristizábal rinde cuentas a la célula del Senado donde están el expresidente Álvaro Uribe y t

res senadores de la coalición Cotes, Díaz Granado y Ávila Abondano.

“En la comisión Séptima del Senado, a dónde va el Superintendente a rendir cuentas, el que le ha dado facultades ha sido esa comisión donde está Álvaro Uribe, Honorio Enrique Pinedo que es de aquí y que ahora tiene el manejo de la burocracia de la ESE distrital intervenida por Fabio Aristizábal, militante y excandidato al Senado del Centro Democrático. Eduardo Pulgar, que está en esa comisión y Fabián Castillo.

Tres senadores de la coalición Cotes, Díaz Granados, Dávila Abondano que enfrentamos en las pasadas elecciones”, declaró.

“No nos quitan una entidad moribunda, manejada por ellos, sino una entidad que recibimos hace cuarenta y tantos día y empezamos rápidamente a recuperar”, agregó.

Escuche al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

