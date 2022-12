Trabajadores de Esimed planean paro para el 16 de julio

Blu Radio conoció varios audios de trabajadores del sindicato de la red de clínicas que tiene más de 13 sedes en todo el país,

llamando a manifestaciones y a un paro general a partir del próximo 16 de julio debido a la renuncia de la gerente general de la compañía, Ana Arroyave, a ese cargo.

Según los trabajadores, el propósito de la junta directiva sería liquidar Esimed. En la empresa trabajan más de 8.000 personas.

“Como lo advirtió nuestro asesor, la intención de Prestnewco y de Medimás de no invertir en Esimed para causar su quiebra se hace evidente con el cambio de Arroyave y ahora que viene Hugo Méndez, que es una persona con claros vínculos políticos, aquí es claro que no hay una intención de invertir en Esimed. Cada dos meses cambian al gerente para seguir en su concepto de potenciar a ProCardio, MedPlus y Miolaser. Los trabajadores tienen que salir a luchar por sus derechos, no puede ser posible que estos mercaderes sinvergüenzas de la salud nos sigan atropellando de esta manera. Convocamos para el 16 de julio a partir de las 06:00 horas a marchas y plantones en todas las clínicas a nivel nacional”, se escucha en el audio.

Según la exgerente, los motivos de su renuncia son personales y fueron aceptados por la junta directiva. Vale decir que Arroyave invirtió más de $2.400 millones en la solución de problemas de infraestructura y transporte de residuos que llevaron al cierre a tres de las sedes, pero gracias a la inversión volvieron a operar con el permiso de las secretarías de Salud.

El paro, según lo acordado por los trabajadores, comenzará el 16 de julio, pero en la sede de Armenia ya hubo bloqueos y cierres de parte de los empleados por falta de pagos. Esimed pertenece al grupo Prestnewco, dueño a su vez de la EPS Medimás.

