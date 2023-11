“Tuvimos pérdidas en 2022 de $430.000 millones; no ganamos 300.000, como dice minsalud”: EPS Sanitas

El presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Murales, desmintió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , sobre las utilidades de la EPS el año pasado.

En cuanto a las pérdidas reportadas, Rueda aclaró que, si bien el grupo empresarial al que pertenece Sanitas tuvo ganancias, la EPS experimentó pérdidas significativas: “El año pasado, la EPS Sanitas tuvo pérdidas por 400.000 millones de pesos. Realmente en esto lo tengo que decir, la forma en que lo transmite la información. Sanitas, como muchos otras entidades del sector salud, hace parte de un grupo empresarial, un grupo empresarial como lo de Sura, como son las cajas de compensación familiar”.

En ese sentido, el presidente de Sanitas destacó la importancia de entender que la salud en Colombia no es un negocio, sino un sistema que requiere inversión y participación empresarial para brindar atención médica.

¿A qué se debe la crisis con Cruz Verde?

La crisis que afecta a la EPS, según Rueda, se atribuye a una serie de factores, principalmente a la insuficiencia en la financiación de tecnologías y medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (NO PBS).

Publicidad

Esta situación, según explicó, ha generado una deuda significativa con Cruz Verde, alcanzando los $400.000 millones.

Asimismo, explicó que esta deuda es atribuible a la responsabilidad del Estado en financiar estas tecnologías, y enfatizó que el problema no radica en la falta de recursos de Sanitas para saldarla, sino en la ausencia de financiación gubernamental.

Rueda mencionó que Sanitas no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a esta deuda, ya que el Gobierno destina alrededor de $32.000 millones mensuales para financiar tecnologías cuyo costo real es de $55.000 millones. Estos servicios incluyen medicamentos, pañales, alimentos especiales y cuidadores para pacientes con dependencia, siendo los medicamentos el componente principal y Cruz Verde, uno de los actores más relevantes en la red de prestación.

Publicidad

Ante la preocupación de si los afiliados se quedarán sin medicamentos, Rueda aseguró que se encuentran trabajando en alternativas para evitar una interrupción en la atención, buscando colaboración con otras instituciones. Sin embargo, reiteró la necesidad de que el Gobierno comprenda la realidad financiera y actúe acorde a sus responsabilidades.

“La responsabilidad de financiarlas no es de Cruz Verde, no es de Sanitas, es el Estado quien tiene que garantizar. (Los pacientes) no se pueden quedar sin medicamentos. Lo primero es que necesitamos que el Gobierno garantice que habrá suficiente para eso, porque sin financiación suficiente no será posible el suministro”, indicó.

En relación con la propuesta de giro directo de fondos desde el Gobierno a las farmacias, Rueda explicó que esta sería una forma de transferir recursos, pero no resolvería la situación de raíz, que es la insuficiencia de fondos para cubrir estas tecnologías no PBS.