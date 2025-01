UNIPS advierte que un 25 % de personal no tendría aumento en salario por UPC del 5,36 %

El presidente de la Unión de IPS Colombia -UNIPS, Jorge Toro, habló en Mañanas Blu sobre su preocupación por el reciente anuncio del Gobierno de un aumento de solo 5.36 % en la Unidad de Pago por Cápita (UPC ) para el año 2025.

Este incremento es considerado insuficiente por Toro, quien indica que el sector salud ha cerrado un año complicado, con muchas instituciones enfrentando dificultades para cumplir con los salarios de su personal.

Contó que la escasez de recursos ha llevado a varias IPS a no poder garantizar el pago completo de los salarios a sus empleados, lo que reitera la preocupación sobre la capacidad financiera del sector.

"Es muy complejo porque hay una gran parte del talento humano que depende de este ingreso", afirmó Toro, enfatizando que muchos colaboradores, especialmente aquellos en niveles salariales por encima del mínimo, se verán gravemente afectados por esta situación.

"A ellos nos veremos obligados a tener que reconocerle porque pues es una obligación de todo empleado reconocer el salario, el incremento del salario mínimo", dijo sobre quienes ganan el mínimo, sin embargo no es el mismo panorama para quienes ganan por encima de este sueldo.

Indicó que entre un 25 y 30 % de los empleados de clínicas y hospitales no recibirán incrementos salariales este año, lo que podría llevar a un déficit significativo en el pago a personal esencial.

"Hay un alto porcentaje de personal, tanto administrativo como asistencial, que gana por encima del salario mínimo, al cual no podremos incrementar este año ningún valor en sus honorarios en sus sueldos, porque no alcanzará el recurso para poder cumplir con ese indicador. De acuerdo al grupo de las clínicas que nosotros manejamos tranquilamente, un 25 a 30 % de los colaboradores, que no tendrán ese incremento", dijo.

Golpea a las mejores en atención y nuevas tecnologías

"Las dificultades en la financiación también implican que las IPS no podrán realizar mejoras o adquisiciones de nuevas tecnologías, lo que afecta la calidad de la atención brindada a los pacientes", explicó Toro.

Según Toro, la crisis impactará principalmente a los servicios ambulatorios y a las cirugías programadas, ya que las instituciones tendrán que priorizar los recursos para emergencias.

El impacto más evidente recaerá sobre los usuarios, quienes, como menciona Toro, son los más afectados en este ajuste. A medida que las clínicas y hospitales se ven obligados a cerrar servicios y reducir personal, la oferta de atención en salud podría verse comprometida, dejando sin opciones a los pacientes.

