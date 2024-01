Usuarios de Nueva EPS sobre designación de Aldo Cadena: "Son decisiones políticas y no técnicas"

Después de que se conoció el nombramiento de Aldo Cadena como presidente de la Nueva EPS , la asociación de usuarios de esa entidad ve con preocupación lo ocurrido porque considera que el Gobierno hace esta designación como una movida política y no técnica.

"Son decisiones políticas y no técnicas desde ese punto de vista, no porque la persona no esté capacitada, sino la experiencia en el sector no va a estar de acuerdo al manejo de una de las empresas más grandes en salud del país", dijo a Blu Radio Néstor Álvarez, vocero de la asociación de usuarios de la Nueva EPS.

Para la asociación no es claro cuáles son las directrices que tiene Cadena de parte del Gobierno y hacia dónde quiere dirigir la entidad.

Álvarez pide que el nuevo presidente de la Nueva EPS tenga las puertas abiertas para escuchar las solicitudes de los usuarios que son los más impactados con cualquier decisión que se tome.

"Esperamos que no repita lo que hace el Ministerio de Salud y este Gobierno de cerrar totalmente las puertas para escuchar las inquietudes que tengamos a medida que se vayan desarrollando las actividades credenciales que él pueda llevar porque hasta ahora como asociación de usuarios pues mal o bien teníamos unos espacios que no estaban bloqueados, y esperamos que esta nueva administración no los bloquee y llegue a hacer la misma acción del Gobierno y del ministerio de no querer escuchar a los usuarios", agregó el vocero.

Los pacientes le piden al nuevo presidente hacer una radiografía completa de la entidad que permita saber el estado de la EPS: "Vamos a mirar cuál es la realidad de Nueva EPS, si en realidad está mal como dicen o está bien, y sería una responsabilidad que como nuevo presidente de la EPS le dé un diagnóstico al país sobre la realidad de cómo recibe Nueva EPS para que nosotros sepamos si aquí en adelante lo que pueda pasar es una consecuencia de su administración o una consecuencia de la anterior administración", agregó Álvarez.

