Gobierno ampliará circular de vacunación obligatoria en los próximos días: MinTrabajo

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció en Mañanas BLU que el Gobierno planea ampliar la circular que estableció la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores que adelanten labores en eventos y lugares abiertos al público.

" No estamos cambiando el Código Sustantivo de Trabajo , eso se conserva. No estamos creando una nueva modalidad de despido por justa causa ni nada por el estilo. Simplemente decimos que debe primar el derecho a la salud. La gente que está falleciendo, la letalidad es mayor en quienes no se han vacunado. El mensaje es que por favor colaboremos.

"Estamos entregando un instrumento al empleador para que le diga a su trabajador que el Ministerio de Trabajo está pidiendo el requisito, así como estamos pidiendo otros, como el certificado de idoneidad, así estamos solicitando el carné, no el esquema completo, el certificado, por lo menos una dosis", declaró el funcionario.

Según Cabrera, en los próximos días el Gobierno dará a conocer la ampliación de la circular que exige la vacunación obligatoria.

"Para efectos de cuando inicia el trabajo se puede empezar a pedir el carné de vacunación . Vamos a ampliar en los próximos días la circular, lo estoy adelantando, pero en este momento queremos exigir el carné de vacunación en los mismos sitios, para que todos queden en las mismas condiciones, el que ingresa y el que atiende", sostuvo Cabrera.

