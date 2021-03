"No hay error humano", dice nieta de mujer a la que le 'pusieron vacuna' de COVID con jeringa vacía

Dayana Hernández, la joven que grabó el video en el que una enfermera parece simular que aplica la vacuna a su abuela de nombre Celina Bautista de Alvarado, dijo en Mañanas BLU que, a su parecer, no se trató de un error humano.

“Yo digo que no hay error humano, porque la chica se fue, hubo tiempo para preparar su vacuna, hubo tiempo para caminar de vuelta, darse cuenta de que la jeringa iba vacía”, señaló

Según la joven, su abuela se encuentra bastante afectada por los hechos.

“Es triste, ella se siente acongojada, siente que fue una burla todo. La clínica se ofreció a hacerle acompañamiento psicológico, eso fue lo único”, indicó Hernández.

“Yo soy la que me doy cuenta (que no le aplicaron la dosis), digo que no me voy a retirar hasta que no vacunen a mi abuela”, agregó.

La joven dijo que documentó la vacunación en video por considerar que era una ocasión feliz, que nunca tuvo intención de sacar réditos de la situación como algunos criticaron en redes sociales.

“Me parece terrible porque ella estaba viendo que la estaba grabando, eso es de no creer. Es tan obvio que parece irreal, ella sabe que la estaban grabando y decide cometer ese error”, indicó la joven sobre la enfermera que estaba a cargo del proceso.

