Politóloga dice que no se coló, se vacunó porque apareció en Mi Vacuna

A través de un comunicado, Carolina Cárdenas, la excontratista del Distrito criticada por vacunarse contra el COVID-19, a pesar de no estar en población prioritaria, explicó las razones por las que se vacunó.

De acuerdo con la joven, ella apareció en la base de datos de Mi Vacuna y publicó un pantallazo de la citación.

“A continuación, muestro que me encuentro hace más de dos semanas, en la etapa 2 de priorización de la vacuna (talento humano en salud que no está en primera línea), la cual inició el día 8 de marzo de 2020. No estoy incumpliendo ni saltando ninguna fila, ni realizando ningún delito que no esté establecido dentro de la ley, y al igual que cada uno de ustedes, soy una persona que puede vivir, morir y contagiar”, afirma.

Cárdenas aclara que no tiene ningún vínculo político y que su trabajo lo desenvuelve con población vulnerable.

“Desempeño funciones de trabajo comunitario de manera presencial con personas mayores de 60 años y las personas que presentan condiciones crónicas de salud: enfermedades crónicas cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, patologías que comprometen el sistema inmune o con cáncer, implementando estrategias de salud pública y desde el abordaje en el cuidado comunitario. Desarrollo estrategias para la prevención de la transmisión del virus SARSCOV2 en el territorio y el abordaje integral de población expuesta o afectada por condiciones crónicas, la cual tiene mayor vulnerabilidad para morbilidad y mortalidad por COVID-19, y acciones de información y educación como medidas preventivas y de mitigación de riesgos en salud, como COVID- 19, con los mismos adultos mayores en 6 localidades de Bogotá: Usaquén, Suba, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá”, manifiesta.

Publicidad

El escándalo inició una vez la exfuncionaria publicó a través de su cuenta de Instagram la foto con el certificado de la vacuna.

Según Luz María Sierra, panelista de Mañanas BLU, la duda estaría en la vigencia de su contrato, pues habría terminado el 28 de febrero, lo que indicaría que recibió la vacuna sin ser contratista del Distrito, algo que solo una investigación a fondo podrá dilucidar.

El propio ministro de Salud, Fernando Ruiz, criticó en Twitter el caso y lo calificó como algo que “no tiene presentación”.