Tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus: dudas y respuestas

Colombia desde hace unas semanas ya está aplicando la tercera dosis de la vacuna para combatir el coronavirus en personas mayores de 70 años con un sistema de defensa débil; sin embargo, esto proceso ha generado controversia sobre la efectividad de la tercera dosis.

El infectólogo Carlos Álvarez, en diálogo con Sala de Prensa BLU, respondió una serie de pregunta sobre esas dosis de refuerzo y su necesidad.

“Ese es un tema que ha generado controversia en el mundo, porque hay cosas que sabemos con certeza y otras que todavía no. (…) La primera certeza es que las personas que tienen alguna disminución en su sistema de defensa (…) son personas que requieren tercera dosis, ahí no tenemos ninguna duda. Se puede poner a los 30 días después de la segunda dosis”, explicó Álvarez.

El experto también explicó que la dosis de refuerzo también se aplica en mayores de 70 años porque con el paso de los años el sistema de defensa del ser humana pierde “ese poder”.

“En ese sentido la medida de recomendación es que los mayores de 70 deben colocarse una tercera dosis a los seis meses de la segunda dosis”, añadió.

Ahora bien, en cuanto a una tercera vacuna para el resto de la población, Álvarez admitió que es ahí cuando se genera la discusión.

“Estudios han mostrado que después de seis meses los anticuerpos empiezan a disminuir y hay dos interpretaciones: para algunas personas esa disminución es suficiente para decir que se necesita de una tercera dosis; para otros, me incluyo, no necesariamente significa que al bajar los anticuerpos una persona ya no esta protegida. Los anticuerpos es solo una manera de saber la respuesta contra las vacunas”, manifestó.

