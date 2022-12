Venezolanos no tienen cómo pagar salud: Jaime Arias a propuesta de Pumarejo

El exministro de Salud y expresidente de Acemi, Jaime Arias, dijo que es inconveniente la propuesta de un eventual cobro por parte de Colombia a los servicios de salud a los migrantes venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro, como lo sugirió el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

“No se les puede cobrar porque la mayoría de ellos no tiene cómo pagar. Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande en materia de salud y en educación con la población venezolana que ya se acerca a los 2 millones de personas, de los cuales, un alto porcentaje no tiene posibilidad de pago”, dijo.

“El sistema de salud prácticamente los ha absorbido como ocurre en otros lugares donde reciben el servicio por estar en el país, no por ser ciudadanos. Es lo que Colombia ha hecho con los venezolanos a un costo alto, que puede ser alrededor de medio billón de pesos al año, pero cobrarles no es práctico porque no tienen cómo pagar”, añadió.

De otro lado, agregó que, si bien el sistema de salud en Colombia tiene una filosofía de subsidios para las personas que no tienen capacidad de pago, entonces no es viable una idea de cobrarles.

Además, añadió que en zonas de la costa hay necesidades apremiantes de servicios de salud. A su vez, una población venezolana alta que compite con los colombianos, pero dijo que la postura del país debe ser la generosidad, no solo con los extranjeros, sino con cualquier otro ciudadano que llegue transitoriamente.