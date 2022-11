Video: Enfermera grabó día a día cómo la afectaba el coronavirus hasta morir

Pamela, una enfermera de 56 años y quien falleció el 16 de abril por el coronavirus, grabó día a día el avance del COVID-19 en su cuerpo hasta su último aliento, dejando varios videos que evidencian los efectos del virus.

“Le rogué a mi madre que no fuera a trabajar, en verdad lo hice, pero así era ella. Tenía todo para perder y aún así decidió salvar vidas”, relató su hijo Reid.

‘Pam’, sobreviviente de cáncer y madre soltera, se contagió con coronavirus y poco a poco comenzó a sentir cómo la enfermedad la afectaba con fiebre y problemas para respirar.

“Hoy tengo fiebre y no me puedo deshacer de ella (…). En verdad me siento muy mal, tengo dolor de espalda, fiebre (…). Dios, estoy tan incómoda, mi fiebre estalló a 40.6 y estoy mal”, dijo Pamela en varios videos.

Luego de tres días y con los síntomas empeorando, la mujer fue internada en el hospital en donde trabajaba y al quinto día de estar allí grabó un video en donde dejó saber que estaba perdiendo la lucha contra el coronavirus.

“Me siento horrible, no voy a lograrlo”, comentó.

“Ni siquiera puedo moverme porque estoy sin aliento, solo rezo para estar bien”, contó con evidente fatiga y problemas para respirar.

En uno de sus últimos videos, ‘Pam’ aparece conectada a una mascarilla de aire y sin casi movimiento, contando que no tenía noción del tiempo.

“No sé qué día es, aún no estoy mejorando”, fueron algunas de sus últimas palabras plasmadas en video.

