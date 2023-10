Vitamina C: cuáles son las ventajas de su consumo y por qué es importante

La vitamina C es un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar el ADN y las proteínas. La vitamina C también es necesaria para la producción de colágeno, una proteína que ayuda a mantener la piel, los huesos, los tendones y los vasos sanguíneos sanos.

En diálogo con Blu Radio, Paola Andrea Lozano, médica alternativa y vocera de HEEL Colombia, explicó a detalle de la importancia del consumo de la vitamina C, que, según ella, no tiene ni límite de edad, pero sí un consumo diario mínimo.

“Muchos cuando llegan a mi consultorio, lo que yo hago es hacer un estudio general, por ejemplo, llegan con migraña y no me enfoco en ver ese mal, sino en todo lo que esté ligado a eso hasta llegar a la raíz real del problema y pode erradicar el mal”, dijo.

Su estudio principalmente va con base al sistema biorregulador, una rama encargada que se apoya en elementos de origen natural para aumentar las defensas. Y es que la vitamina C es un antioxidante que prevé algunas enfermedades y aumenta los niveles de salud en el cuerpo humano.

Publicidad

La importancia de la vitamina C

Puede obtenerse más vitamina C de alimentos como frutas cítricas y pimientos, o de suplementos. Ya sea que se presenten alguno de estos síntomas o no, asegurarse de obtener suficiente vitamina C de la alimentación siempre será de gran ayuda y un beneficio para la salud integral.

Lozano aseguró que la vitamina C es importante de consumir porque permite tener cuerpos más sanos. Dice ella que muchos resfriados son presentados, principalmente, por esto, ya que el organismo no tiene una cantidad suficiente de nutrientes que da esto.

Vitamina C // Foto: AFP

Consejos para el consumo de la vitamina C

La doctora Paola Andrea Lozano explicó que una buena alimentación es por sí solo un medicamento natural y esto no es ajeno al consumo de la vitamina C. Según ella, el cuerpo debe ingerir diariamente su dosis mínima de vitamina para evitar problema de salud.

Publicidad

Las recomendaciones de consumo de vitamina C varían según la edad y el sexo. Para adultos, la ingesta diaria recomendada (IDR) de vitamina C es de 90 mg para hombres y 75 mg para mujeres. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia necesitan 85 mg y 120 mg de vitamina C, respectivamente.

Si un adulto mayor presenta problemas para consumir determinados tipos de alimentos por su estado de salud, la recomendación de Lozano es buscar alternativas como algunos sueros que sí incluyen vitamina C y permiten que sea consumida.

“Desde que nacemos no producimos vitamina C, por lo que desde temprana edad se puede consumir y esto no va a tener ningún problema (…) Nadie se va a intoxicar por consumir vitamina C. Cuando el cuerpo supera su dosis mínima, la expulsa por la orina”.

También mencionó que es importante tomar vitamina C, en caso de ser un suplemento, que esté alejado del azúcar y tenga otros componentes. Lo ideal es que el consumo sea 100 % vitamínico o su aporte nutricional en el cuerpo no será suficiente y esto traerá algún problema haciendo que se deba aumentar las dosis en un solo día.

Blu Radio

Publicidad

Las ventajas de la vitamina C, según expertos

Reduce el daño oxidativo, este es un gen denominado el guardián de la célula, actúa limitando el desarrollo de cáncer.



actúa limitando el desarrollo de cáncer. Tiene una importante influencia en el sistema de defensas del organismo al modular la actividad de células como los leucocitos y los macrófagos.



Mejora la cicatrización de heridas y reduce los síntomas provocados por reacciones alérgicas.



Actúa en el organismo como transportadora de oxígeno e hidrógeno y tiene efectos antioxidantes contra la acción nociva de los radicales libres , relacionados con el desarrollo de las enfermedades tumorales, cardiovasculares y neurológicas.



Participa de forma activa en los procesos de detoxificación hepática facilitando la eliminación de tóxicos.



Interviene en la formación d e colágeno (constituyente principal del cartílago, tendones, ligamentos y del hueso), como cofactor y teniendo la glicina, lisina y prolina como aminoácidos.



lisina y prolina como aminoácidos. La vitamina C ayuda en la conversión de los aminoácidos a los neurotransmisores ; por lo que ejerce una acción antidepresiva.



; por lo que ejerce una acción antidepresiva. Disminuye la producción de prostaglandina E2 y, por lo tanto, la respuesta inflamatoria; presentando actividad antiinflamatoria sistémica.

Le puede interesar