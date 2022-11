“Yo no he viajado, pero me contagié”: paciente con COVID-19 en Barbosa, Santander

Un hombre de 32 años de edad que fue diagnosticado con COVID-19 en el municipio de Barbosa, Santander, explicó en redes sociales que no sabe cómo se contagió, que no ha salido del municipio, pero que igual dio positivo para el nuevo coronavirus.

“Hay gente que está señalando a los contagiados y no me parece”, dijo Fabián, el hombre contagiado.

“No sé de qué manera, en qué momento contraje COVID-19, no lo sé, contraje el virus. Yo soy un ´pelao´ que me levanto todos los días con mi tapabocas, con mi protocolo, para mi trabajo, a buscar el pan, como todos ustedes. Estoy tranquilo, estoy en casa, ya me estoy recuperando”, afirmó.

“Lo que me parece incómodo e injusto es que haya mucha gente tratando de señalar que yo haya buscado el virus en algún lado, no me parece, eso es algo estúpido, yo no fui a China, me contagié con el virus aquí en el municipio de Barbosa”, afirma el hombre indagando por los comentarios de algunas personas en las redes sociales que lo han señalado por el contagio. “Porque ni si quiera a Cite he ido, por mi parte no estoy de acuerdo que haya gente señalándome con el dedo”, agregó.

“Lo primero que pensé fue que me iba a morir, pero la verdad aquí el problema son los abuelos, personas que sufren enfermedades respiratorias, esa gente si se la lleva el virus, yo ya me siento bien, estoy en mi casa o través”, aseguró el este ciudadano en redes sociales.

