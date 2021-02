¿100 hijos? El sueño de una pareja que quiere tener la familia más grande del mundo

Christina es una mujer rusa de 23 años, y Galip Ozturk es un magnate turco de 56 años, se enamoraron en unas vacaciones en Batumi, Georgia, y a partir de entonces se han trazado un objetivo muy claro: tener más de 100 hijos.

En la actualidad tienen 11 hijos, 10 de los cuales han sido concebidos por intermedio del alquiler de vientres, práctica que es legal en Georgia y que cuesta alrededor de los 8.000 euros por cada uno, lo que no es problema para esta pareja de multimillonarios.

La mujer, que ha registrado este proceso en sus redes sociales, asegura que quiere cumplir con la meta propuesta, antes de los 30 años.

"No sé cuántos serán, pero lo que tengo claro es que no nos quedaremos con los que tenemos. No estoy preparada para hablar de una cifra definitiva. Todo a su tiempo”, afirmó Christina en una entrevista con la cadena Deutsche Welle (DW) de Alemania.