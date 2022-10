22 de marzo de 2020 – Encuentros BLU, programa completo sin cortes

Reviva el programa completo de Encuentros BLU de este domingo 22 de marzo con Felipe Mallarino, quien, como cada fin de semana, estuvo acompañado de personajes que brindan las mejores recomendaciones para vivir bien.

Este domingo en Encuentros BLU estuvimos con Hugo Albert, chef peruano, quien contó cómo desde la gastronomía se puede hacer sentir cercana a las personas.

“La gastronomía me ha permitido viajar y conocer mucho. Esto hace que no me sienta extranjero, me siento en casa”, indicó.

El experto en gastronomía explicó que, gracias a las riquezas de Latinoamérica, se puede evolucionar y crear cosas nuevas.

“Los platos siempre evolucionan porque nuestra tierra es muy variada”.

También conversamos con Jorge Duque, consultor internacional, quien contó sus experiencias llevando una vida de tranquilidad desarrollando senderismo consciente.

“Es un estilo de vida, es poder practicar algo de manera plena y tranquila, nos permite entender la vida de otra manera, desde los estados de consciencia”, contó Duque.

Escuche el programa completo de Encuentros BLU aquí: