5 errores que cometen las mujeres durante el sexo y les disgusta a los hombres

Cosas como estas y los errores que nombraremos a continuación, son detalles que desesperan a los hombres durante una relación sexual.

1. Dejárselo todo a él: este es uno de los más comunes y la verdad es que a muchos hombres también les gusta que las mujeres tomen la iniciativa y propongas cosas novedosas mientras están juntos. Así que es el momento de que se arriesguen y no dejen que todo quede en manos de él.

2. No decir lo que les gusta: aunque el hombre tenga mucha experiencia, a todas las mujeres no les gusta lo mismo, pero el error está en no expresarlo con su pareja. A ellos también les agrada saber qué es lo que su pareja prefiere y que no.

3. Quedarse callada: para este caso, no es que la mujer grite demasiado o finja sentir, pero a los hombres les resulta molesto que la mujer se quede callada durante toda la relación porque así le dan a entender que no están disfrutando.

4. Sentirse avergonzada: apagar la luz en algunas ocasiones resulta romántico, pero hacerlo de costumbre resulta aburridor. Deje a un lado la vergüenza y permítase disfrutar de este encuentro.

5. La monotonía: hacerlo en el lugar de siempre, empleando las mismas posiciones torna la relación un poco monótona y este aspecto puede ser lo peor que le puede suceder a la relación.

Las chicas que se han identificado con estos errores, es hora cambiar si no quiere perder a su pareja. Atrévase a innovar y hacer que el próximo encuentro sea sorprendente.