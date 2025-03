A chef le dijeron que se ganó una estrella Michelin y pensó que tendría una llanta nueva

"Orgullo mexicano", fue el titular de diversos medios de comunicación en México en mayo de 2024 cuando el reconocido chef Arturo Rivera recibió una estrella Michelin por su taquería, que, según expertos, era digna de ser nombrada como una referente a nivel mundial. Pero al comienzo él nunca se imaginó el impacto que tenía recibir esta distinción.

En diálogo con con el reportero Jessie Cervantes en Exa, radio local mexicana, el chef contó la historia de cómo se llevó esa importante distinción en su local. Pero confesó que, inicialmente, pensó que cuando la empresa Michelin llegó a su negocio y le dijeron que se había ganado una estrella, le darían dotación de llantas para su camioneta, que si bien no le molestó, no entendió por qué tantas personas lo veían como algo único.

"Me llegan el 8 de mayo (2024) me llegan unos invitados a probar los tacos, pero nunca me dijeron que eran investigadores ni nada de eso. Entonces, me hacen una invitación a un evento culinario que iba a hacer la empresa Michelin porque me dicen que estaba invitado al evento para el chef de México. Les dije que no era chef, sino parrillero y me dijeron que desde ahí era chef por parte de Michelín y era para el 14 de mayo. Pensé que me había ganado unas llantas para mi vocho (carro), pero me dijeron que era algo mejor y me darían eso ese día", contó.

El chef casi pierde su estrella Michelin

El 13 de mayo, un día antes del evento, su padre sufre un problema grave de salud y por eso tuvo que escribirles que no podía asistir porque debía acompañar a su papá en el hospital. Pese a que se molestaron, llegaron a un acuerdo para que un compañero lo reemplazara y aún así no le entregaron un premio. Pero el 15 llegaron a su local antes de que comenzara sus labores y vio que había mucho periodista internacional por lo que pensó que algún famoso comería tacos ese día. Cuando los supervisores llegaron les dijo que era un buen momento porque alguien importante venía y ahí le explicaron que era por ellos y de qué trataba en realidad el reconocimiento.

Publicidad

Esta es la historia del chef