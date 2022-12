A dos meses de Navidad, aprenda a superar los problemas de familia fácilmente

“Cuando estamos de novios aceptamos todo, en el momento en el que nos casamos empezamos a tener problemas en la aceptación y queremos moldear al otro como nosotros queremos y ese es el primer problema familiar”, señaló.



Así mismo, Sandra se refirió a los roles de los adultos en la familia y cómo no contaminar a los niños con problemas familiares.



“Otro de los problemas es el de los roles. Todos se pisan las mangueras y al hacer esto las cosas no fluyen (…) la consolidación de los valores en la construcción de la formación de sus hijos, hace que los niños y jóvenes tengan la capacidad de no contaminarse con los problemas familiares entre adultos”, comentó.



Cabe resaltar que la experta aseguró que “el mejor consejo para mejorar la relación familiar es la aceptación”.