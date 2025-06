A sus 21 años solo trabaja 5 horas a la semana y ganas más $42 millones: esto hace

Para muchos jóvenes el sueño más grande de sus vidas es convertirse millonarios rápido, o al menos lograr una estabilidad en poco tiempo. Pero no es tan fácil y son pocos casos que han logrado tener esa idea que les cambia la vida para la siempre y este fue el caso de una joven de apenas 21 años que lo consiguió.

Su nombre es Charlotte Bosanquet, de 21 años, que en poco tiempo logra ganar cada mes un promedio de 9.000 dólares (equivalente a más de 42 millones de pesos) y todo por hacer algo que muchos evitan hacer en sus casas: limpieza.

Pero por supuesto su idea fue más allá de hacer limpieza en casa, sino que decidió emprender en torno a este tema y fundó Care Cleaning Agency en Sídney, Australia, tras quedarse sin trabajo durante la pandemia.

Joven ganas más $42 millones haciendo aseo // Fotos: Instagram @carecleaningagency

“Limpiar de más dinero que trabajar de 9 a 5. Entre más sucio, mejor”, dijo ella en sus redes sociales sobre este éxito y su negocio cuenta ya con nuevas personas donde el objetivo principal es casa en un estado desagradable, limpiar bañas y quitar hongos cuando a veces el tiempo hace que la limpieza parezca imposible.

Dijo que el secreto para obtener todos los ingresos que recibe es que, en tan solo 5 horas, hace un esfuerzo físico gigante y deja limpia una casa e intenta visitar una por día en donde cada pago va sumando y por eso los ingresos crecen de una manera extraordinaria en comparación con otros empleos. Pero recalcó que los ingresos de las personas en Sidney hacen que todo sea más fácil en comparación con otros países en donde esto podría ser más difícil.

“Convertir un sitio inhabitable en un hogar limpio y digno me llena mucho más que cualquier otro empleo que haya tenido. Nunca he trabajado tan duro, pero también nunca me ha ido tan bien”, contó.