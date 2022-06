¿Qué pasó? Joven fue a recoger a su novio que conoció por internet y él no la reconoció

Por medio de la red social de TikTok se conoció el caso de una joven que estaba esperando a su novio, pero este no la reconoció. De acuerdo con el video, la joven estaba en el aeropuerto de Guadalajara esperando a su pareja, un extranjero a quien conoció en las redes sociales, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que él se diera cuenta de que se trataba de ella.

Iris es una joven mexicana que conoció a Fede a través de una aplicación de Internet y mantuvieron una relación a distancia durante meses hasta que decidieron quedar cuando el chico se desplazó a Guadalajara.

Publicidad

"Cuando vas con globos el aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve", escribió Iris en el video, el cual cuenta con más de 14 millones de reproducciones en solo tres días. Además, en la descripción explicó que ella y su novio son dos mochileros que se conocieron en un grupo de viajes.

"Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos", contó la joven.

Al final, los dos estaban muy nerviosos, pero las personas los aplaudieron al momento de abrazarse.

Lea también

Publicidad

Escuche el podcast de 'Bien Puesto'