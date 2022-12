"Acá venden las pimpinas de gasolina en $20.000 o $25.000": habitante de Tasajera

Desafiando el mortal coronavirus, a lado y lado de la vía Ciénaga-Barranquilla, permanecen apostados los pobladores de Tasajera. En plena carretera, algunos intentan vender los pescados recién sacados del mar a los pocos que viajan en medio de la pandemia, mientras otros ofrecen sus servicios de mototaxi a esos que, a pesar del riesgo de contagio, no tienen otro medio de transporte.

"Lo importante es rebuscarse", como dice Carlos Alberto Rada. Él reconoce que se expone con tal de alimentar a sus dos hijas de 2 y 7 años.

Publicidad

"Aquí lo más natural es pescar o 'mototaxiar' porque no tenemos otros recursos. La Gobernación solo nos dio una ayuda hace tres meses y desde ahí no se ha reportado más nadie. Yo intenté quedarme en la casa, pero esa comida no me duró nada y me tocó salir a "'mototaxiar'", expresó Carlos Alberto.

Lea también: Dramático relato de familiar de herido en explosión de camión en Magdalena

Publicidad

Otro peligroso rebusque en Tasajera, que este lunes más que nunca quedó evidencia, es la venta ilegal de gasolina. Justo por eso, este día decenas de personas expusieron sus vidas, pretendiendo extraer combustible de un accidentado camión para después revenderlo a cualquier conductor.

"La gente de esos camiones saca cinco y hasta ocho pimpinas y después las venden por $20.000 o $25.000, algunos conductores regatean y se llevan una pimpina por 15.000", comentan.

Publicidad

Que los miren más allá de la tragedia es lo que clama el pueblo de Tasajera, donde antes y durante la pandemia, el abandono reina.

"El pueblo vive en total olvido, por eso todo el que puede sale a rebuscarse como puede, porque hay que subsistir y de eso es que vive uno, del día a día, aunque se arriesgue la vida", concluye sin más Nelly Suárez, mientras intenta vender algún dulce o mecato a la orilla de la carretera.