‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira dedicada a sus hijos: “Nunca dudes que aquí voy a estar”

Con el fin de iniciar un nuevo capítulo en su vida, Shakira tomó la decisión de mudarse a Miami con sus hijos. Desde que llegaron a la ciudad estadounidense no han parado de sucederle cosas buenas, pues hace pocos días fue homenajeada como ‘Mujer del Año’ en la primera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Además, la barranquillera parece haber sanado su corazón luego de la polémica en la que se vio envuelta con Piqué y su novia, Clara Chía. Tema que, sin duda, fue difícil para Shakira y sus hijos.

Tras haber sacado varios temas musicales (Te Felicito, Monotonía, Bzrp Session #53 y TQG), dedicados a su expareja. Shakira volvió a sorprender a sus fanáticos con un nuevo tema musical en el que al parecer se da cuenta de que ya ha logrado sanar y continuar adelante con el apoyo incondicional de sus hijos.

La canción, titulada ‘Acróstico’, fue lanzada este jueves, 11 de mayo, en horas de la tarde. Y ha conmovido a todas las personas, en especial a la madres, por el amor y cariño que refleja hacia sus hijos: Milán y Sasha.

Publicidad

La primera estrofa de la canción está dedicada a su primer hijo, Milan. Pues en cada línea están las iniciales de su nombre:

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba,

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”

Por otro lado, en otra estrofa de la canción hace referencia a su hijo menor, Sasha:

Publicidad

“Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas”

El tema ha sido acogido de una manera muy especial por parte de los fanáticos de Shakira, quienes han comentado en redes que es una canción que demuestra el amor entre una madre y sus hijos.

Le puede interesar: