Acusan a reconocido influencer de maltratar a su exnovia: “Me arrastraba por el piso”

En las redes sociales, las historias personales a menudo se hacen virales. Esta vez, la influencer Fer Durán, conocida por su popularidad en TikTok, reveló una dolorosa experiencia de abuso en el podcast de Untalfredo.

Durán, quien a sus 20 años ha ganado reconocimiento en la plataforma, relató detalles perturbadores sobre su relación con Fredy Ordaz, conocido en redes como Lapizito, un influencer dirigido al público infantil. Según la tiktoker, el joven de 24 años no solo la golpeó en varias ocasiones, sino que también la sometió a violencia verbal y la alejó de su familia.

¿Qué pasó entre Fer Durán y Lapizito?

“Hubo un día que él estaba borracho y empezó a hablar de mi ex, y yo le dije: ‘¿Por qué hablas de él si yo ni siquiera lo menciono?’. Se enojó, me empezó a jalar y a morder. Recuerdo que su mamá entró para calmarlo, y yo le pedí a un amigo: ‘Por favor, ven por mí’. Me siento mal porque mi amigo vino a las 3:00 de la mañana, pero al día siguiente estaba otra vez con él”, relató la joven de 20 años.

Además, Fer Durán recordó un incidente en el que Lapizito, presuntamente, le jaló el cabello mientras iban a bordo de un vehículo, lo que llevó a una intervención policial. “Tuvimos peleas como ‘te jalo, me jalas’ por mucho tiempo. Pero hubo un día en que salimos todos a las trajineras. Todo en familia a las trajineras (…) Salimos del fraccionamiento donde vivía mi hermana y me empezó a gritar y me empezó a jalar el pelo en el carro, y llega la policía y lo suben a la patrulla. Yo le dije: ‘¿por qué?’ y me dicen: ‘Vimos lo que te estaba haciendo, hay cámaras'”, narró.

Durán también compartió que Ordaz sentía celos de su sobrino, quien era apenas un bebé en ese entonces. "Nació mi sobrino, yo lo ponía de fondo de pantalla, y él me decía: ‘mejor te hubiera embarazado yo, para que estés cuidando a un bebé que ni es tuyo (…) ni a mí me pones ahí, todo por un pendejo bebé'”, afirmó la influencer.

La relación deteriorada de Durán con su sobrino, según ella, fue otra consecuencia del comportamiento celoso de Ordaz. “Me decía: ‘sí, sí le tengo celos’, no sé qué tenía con mi hermana que siempre me decía: ‘si tu hermana fue la pendeja que se dejó embarazar y ahora sí estoy celoso porque vas más con ese pto bebé que conmigo’. Dejé de ver a mi sobrino porque él lo odiaba, odiaba que yo estuviera con mi sobrino y me ponía muy nerviosa cada que iba a ver a mi sobrino porque sabía que era otra pelea”, concluyó Durán.

Aunque la joven no mencionó explícitamente a Lapizito, muchos internautas han asociado los relatos con él, dada la coincidencia de fechas y la presencia de Ordaz en la vida de Durán en ese periodo. Además, Carol Castro, hermana de Fer Durán, ha reforzado estas acusaciones mediante videos compartidos en TikTok, en los que se asegura que la violencia provenía de Lapizito.

La revelación de Fer Durán ha causado un gran revuelo en redes sociales, donde los seguidores de la influencer han expresado su solidaridad y condena hacia las acciones descritas. El video ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en YouTube.

