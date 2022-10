Ahorre dinero a la hora de comprar zapatos para sus hijos

-Tenga muy en cuenta elegir la talla adecuada del zapato: no debe ser ni muy grande ni muy pequeño con respecto a la talla de los niños para evitar problemas en la salud del menor o daño en el zapato (Lea también: Colegios que abusen en lista de útiles tendrán millonarias multas: MinEducación ).





-Elegir tejidos transpirables. Esto permite que los zapatos no tengan malos olores.





-Comprar zapatos de buena calidad. En muchas ocasiones lo barato sale caro, por ello es preferible invertir en zapatos de calidad con materiales perdurables (Lea también: Enfermedades que puede desarrollar el hombre si no tiene sexo ).





-Que se usen para lo que se compran. Si unos zapatos se compran para hacer deporte o jugar, se debe realizar la actividad únicamente con ellos, no con todo el calzado para evitar que sufran daños innecesarios.