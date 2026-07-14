Alejandra Azcárate, imagen de la nueva colección de Disney y Mario Hernández

Icónica, rebelde y poderosa, ese es el slogan con el que Mario Hernandéz define la nueva cápsula de Cruella de Vil de la cual es imagen la presentadora y modelo bogotana, Alejandra Azcárate.

Durante el lanzamiento de la colección en el centro comercial Unicentro, Azcárate aseguró que desde que le dijeron sobre esta nueva colaboración de MH con Disney sintió como el personaje encajaba a la perfección con ella.

“Yo dije por supuesto, soy yo, soy yo, no podía ser otra, o sea esto me cayó como anillo al dedo, yo amo a Cruella”.

La comediante aseguró que ve al personaje como alguien “entretenida, divertida, icónica [e] inolvidable”, características que para ella hacen que esta colaboración se dé de forma natural en la que la moda, el diseño atemporal y la sofisticación son el centro de la colección.



Las piezas de la nueva cápsula de la casa de moda de lujo colombiana integran trabajo artesanal al incorporar elementos naturales como la tagua, una semilla que se encuentra en la palma bautizada con el mismo nombre.

Disney | Mario Hernández tomó como inspiración los tradicionales colores del inolvidable personaje, rojo, negro y blanco, pero dándole su propia interpretación y combinándolas con siluetas estructuradas haciendo que la colección destaque.

Al preguntarle por el artículo con el que se identifica más, Azcárate se fue hacia la versatilidad y eligió “una cartera que acompaña cualquier look, además la mezcla rojo, blanco y negro (...) hace que la combinación sea perfecta, (...) da cierta sofisticación, pero dentro de la informalidad, entonces me gusta mucho”, comentó.

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La campaña trae devuelta a Alejandra Azcárate a su faceta de modelo y sobre ello, afirmó que suele escoger muy bien los proyectos en los que participa. Al preguntarle qué comparten Cruella y Alejandra, la actriz aseguró que ambas tienen una mezcla de sátira, nobleza y una personalidad difícil de olvidar.

“Ni Cruella pasa de moda, ni Mario Hernández pasa de moda, ni Disney pasa de moda, ni yo paso de moda”, concluyó entre risas.