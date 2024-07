Alejandro Riaño responde a la polémica con Bucaramanga: "Es un personaje que no soy yo"

No para la fuerte polémica contra el humorista Alejandro Riaño por su personaje Juanpis González. Todo se originó cuando durante una entrevista con Hugo Rodallega le entregó una camiseta del Bucaramanga con la cual, incluso, limpió su escritorio, acciones que desataron una ola de malos comentarios y hasta pronunciamiento del alcalde de la capital santandereana.

“Me gustaría invitar a Alejandro Riaño a Bucaramanga para que él conociese de primera mano lo que representa esa camiseta para la gran mayoría de bumangueses. Un equipo humilde, que logró su primera estrella con mucho sacrificio, merece que se le respete su camiseta y escudo”, manifestó el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Me gustaría invitar a Alejandro Riaño a Bucaramanga para que él conociese de primera mano lo que representa esa camiseta para la gran mayoría de bumangueses.



Un equipo humilde, que logró su primera estrella con mucho sacrificio, merece que se le respete su camiseta y escudo. pic.twitter.com/YeRMboznQc — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) July 22, 2024

Ante esta situación, Riaño respondió en su cuenta de Instagram que las personas deben entender que es un personaje de ficción que, hasta ahora, ha manejado el mismo humor durante años, pues representa todo lo que no es él y lo que está mal en la sociedad colombiana.

“Les pido que a la próxima esperen la reflexión final y pongamos los ojos en los temas que tocamos, y no me refiero a las camisetas. Un abrazo y gracias a los que entienden y siempre mandan la mejor energía”, dijo.

Publicidad

Asimismo, en diálogo con El Klub de la Kalle, Riaño mencionó haber recibido amenazas por estas acciones y reiteró que no tiene nada que ver con él ni lo representa, solamente es un personaje creado desde el humor. Según él, el alcalde aseguró que "el alcalde está mal" con esos comentarios y recordó que en varias ocasiones ha limpiado el escritorio con otras camisetas, no solo con fútbol.

"Lamentable que tenga que censurar, debería haber una libertad de expresión de la cual se habla, pero no existe. Un proyecto que lleva a esa reflexión, no pienso como él (...) Me tocó salir a decir que esto no es real, es humor, es un personaje y no es lo que yo pienso. En un país donde lo matan cuando no piensan como uno", añadió.