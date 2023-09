Anahí y su desgarradora historia de desórdenes alimenticios: “Comía hielo para engañar al estómago"

En medio de la gira de RBD, que después de 15 años se reencontró en un escenario, Ahahí, estrella de la banda mexicana y quien interpretó a Mia Colucci, entregó una desgarradora entrevista en la que contó los horrores la época en la que vivió con desórdenes alimenticios. Numeral Anahí es tendencia con más de 15 menciones.

Además, la artista contó, en la misma entrevista, que fue un productor quien, a sus 13 años, le dijo que estaba muy gordita y no muy delgada para protagonizar una serie, lo que le generó estos trastornos.

La famosa cantante, en los últimos días, dejó conmocionados a tosdos sus seguidores al compartir detalles íntimos de su lucha contra la anorexia y la bulimia en una emotiva entrevista con Joaquín López Dóriga. La artista, que ha sido un ícono de la música latina desde una edad temprana, reveló los oscuros momentos que atravesó mientras lidiaba con estos trastornos alimenticios.

En una conversación franca y emotiva, Anahí habló sobre los momentos más difíciles de su vida cuando se encontraba atrapada en la lucha contra la anorexia y la bulimia. "Fueron años muy oscuros para mí", admitió la artista, quien compartió que a menudo pasaba días sin comer, tratando de ignorar el hambre que la consumía. "Pensé que podía controlar todo, pero en realidad, estaba perdiendo el control de mí misma", confesó con lágrimas en los ojos.

Anahí en concierto con RBD. Foto: Instagram @anahi.

Uno de los detalles más impactantes que Anahí compartió durante la entrevista fue su estrategia para engañar a su estómago mientras padecía estos trastornos. "A veces, comía hielo. Me hacía creer a mí misma que estaba comiendo algo, cuando en realidad no estaba ingiriendo nada", reveló la cantante. Esta revelación ha dejado a muchos sorprendidos y preocupados por las extremas medidas a las que llegó para ocultar su lucha contra la anorexia y la bulimia.

"Yo podía pasar cinco o seis días sin probar bocado, a veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago. No quiero que tomen de aquí ninguna idea por favor, pero tengo que contarlo. Después cuando no podía más venían los atracones y como tanto se han burlado, sí, vomitaba mucho".

La valentía de Anahí al hablar de sus experiencias personales fue aplaudida por sus seguidores y colegas en la industria del entretenimiento. Muchos la han aplaudido por su sinceridad y por abrirse sobre un tema tan delicado que afecta a muchas personas en todo el mundo, especialmente a jóvenes que luchan contra trastornos alimenticios.

La también compartió que un día llegó a emergencias de un hospital debido a problemas provocados por sus problemas alimenticios, explicó que llegó con síntomas de una fuerte taquicardia y agradeció el estar con una prima en ese momento.

"Llegué un día con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo 'gracias porque me salvaste la vida', le dije 'me siento mal, algo me pasa, me siento mal', tenía el corazón a mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro, una cosa rarísima, volteó y se metió directo a urgencias. Gracias a Dios, porque llegué un paro cardiaco horrible, me meten a urgencias y gracias a Dios me salvaron la vida", contó la artista mexicana.

Anahí ahora se encuentra en una etapa de su vida en la que ha superado estos desafíos, pero su valiente testimonio arrojó luz sobre la necesidad de apoyo y comprensión para quienes aún luchan con estos problemas.

La mexicana conmovió a sus seguidores y al público en general al compartir los detalles desgarradores de su lucha contra la anorexia y la bulimia en una emotiva entrevista. Su valentía al hablar sobre estos temas tan personales destacó la importancia de la conciencia y el apoyo en la lucha contra los trastornos alimenticios, y su historia inspirará a muchos a buscar ayuda y comprensión en sus propias batallas contra la salud mental.

