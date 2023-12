Andrea Valdiri es la mujer más linda del país, según reconocido futbolista de la Selección Colombia

En un reciente video compartido en la plataforma de TikTok, el futbolista Richard Ríos, actualmente en el club brasileño Palmeiras, sorprendió a sus seguidores al declarar a Andrea Valdiri como la mujer más bella de Colombia. Este reconocimiento llega en medio de la sorpresiva noticia de la separación de Valdiri y su ex esposo, el influencer Felipe Saruma, una pareja que parecía ser la envidia de muchos.

El video, parte de una dinámica de preguntas y respuestas rápidas conocida como "ping pong", reveló algunos aspectos interesantes sobre la vida del futbolista. Richard Ríos , conocido por su destreza en el campo de juego, no dudó en elogiar la belleza de Andrea Valdiri cuando se le preguntó quién consideraba como la mujer más linda del país.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. "En este momento de mi vida quiero ser Andrea Valdiri", "¿Cómo que ella y no yo?", "Ya entendí por qué Andrea se separó de Saruma", "Con lo mucho que me parezco a Andrea Valdiri", "Ese será la próxima colección de la Valdiri", son algunos de los comentarios de los internautas. La noticia de la separación de Valdiri y Saruma, una pareja que compartía constantemente su vida opulenta en las redes sociales, ya había sorprendido a sus seguidores, pero la declaración de Richard Ríos añadió un giro inesperado a la historia.

Andrea Valdiri, reconocida creadora de contenido e influencer, ha ganado admiración por su carisma y belleza a lo largo de su carrera. La declaración de Ríos, un futbolista destacado en el Palmeiras, ha generado debate y especulación sobre la vida amorosa de la modelo después de su reciente divorcio.

Publicidad

Mientras tanto, los usuarios en redes sociales continúan expresando su sorpresa y opiniones sobre esta nueva revelación en el mundo del entretenimiento.

Le puede interesar: