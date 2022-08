Ary Tenorio, la novia de Luisito Comunica, denunció acoso sexual en las calles: "Me tocaron"

Causa indignación un caso de abuso sexual en México, pues la novia del famosos youtuber Luisito Comunica, Ary Tenorio, denunció haber sido víctima de acoso sexual por un sujeto cuando iba a desayunar.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron con deseo y me dijeron cosas morbosas. No pienso quedarme callada, no entiendo porque tenemos que hacerlo cuando pasan este tipo de cosas (…) El tipo venía en una moto y se subió al andén, yo pensé que me iba a robar, pero no, lo que hizo fue agarrarme una nalga con deseo”, narró

Publicidad

La mujer denunció que el hombre la agarró con fuerza y le empezó a decir cosas en el oído, algo que le causó “asco” y” repudio”, pues se sintió indignada por lo sucedido.

“No es la primera vez que me pasa algo así en México, hace 5 años iba en el Metrobus y un hombre se me pegó, aunque una mujer se dio cuenta y me ayudó, el tipo siguió y siguió, cuando de un momento a otro me agarró la nalga. Yo me volteo y le metí un puño con todas mis fuerzas, le dije que si lo volvió a hacer le rompería la cara”, contó Tenorio.

Además, Tenorio dijo que lo que más le dolió del suceso no fue que la tocaran, sino que las mujeres que estaban presentes en el Metrobus le dijeron que se “largara para su país, solo porque es extranjera.

“Como es posible que haya mujeres que apoyen este tipo de actos, perdón si me dan ganas de llorar, pero me pesa cuando estoy enojada. La gente no tiene el derecho a tocarte sin tu consentimiento y menos de decirte que es culpa por como te vistes (…) Si piensas que está bien tú tienes que meterte un cepillo en la cabeza para lavarte el cerebro. Yo tengo el derecho de salir y sentirme segura. Basta de esto”, puntualizó.

Publicidad

Le puede interesar: podcast 'Bien Puesto'