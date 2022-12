Así es la indigencia en las calles de Bogotá, una realidad que no distingue pasados

En el centro de la capital colombiana, entre las calles 19 y 22 con Carrera Séptima, decenas de indigentes viven en las calles en condiciones precarias. Costales, sábanas entrelazadas y bastones son algunas de sus únicas pertenencias.

En la memoria de cada una de estas personas habita el escenario de lo que fueron antes de llegar a las calles, individuos con escasez económica, gente humilde, incluso profesionales, comparten una misma realidad, y es que las causas de su indigencia se determinan por múltiples situaciones, entre ellas adicción a las drogas, falta de apoyo familiar o el padecimiento de alguna enfermedad.

“Yo fui profesor, pero cuando me enfermé me metí en las drogas y aquí estoy”, contó a Blu Radio uno de los tantos habitantes de calle, mientras agacha su cabeza para evitar hablar más del tema.

“Nací pobre y no quería ser una carga para la familia (…) salí a las calles a conseguir dinero y aquí me quedé”, es otro de los relatos de personas que prefieren quedarse en el anonimato.

En ciertos casos, la falta de oportunidades, interés, suerte o decisiones de vida los ha empujado a esta difícil situación. Son seres humanos con heridas en sus manos y sus rostros, marcas que cuentan historias de un mundo ajeno para la mayoría que cruza estas mismas calles a diario.

“Con mi arte me gano las monedas para el pan (…) Pido una moneda para comprar el tinto y comérmelo con este pan (…) Me les atravieso a los carros para que, los que están en el parqueadero, puedan salir y me dan la moneda”, son algunos de los testimonios de cómo estas personas sobreviven en medio de la indigencia.