Así respondió Petro a rumor de supuesta infidelidad y divorcio del senador

En redes sociales circuló un rumor sobre una supuesta infidelidad de Gustavo Petro.

Un usuario, identificado como Pipe Vieira sostuvo que “las malas lenguas” aseguraban que Petro se estaba separado de su esposa y que incluso estaba vinculado sentimentalmente con la activista Mafe Carrascal.

“Dicen las malas lenguas que Petro se está separando y que la Mafe Carrascal es su amante. ¿Alguien me puede informar? Pregunto porque esta es una red social y hay que estar enterado de todo. Si es así, viene pelea de brujas”, dice el trino publicado el 9 de julio.

La publicación tiene, actualmente,

e había solicitó al usuario rectificación de la información divulgada en Twitter.

“Este es el oficio del uribismo. Como no pueden con el argumento entonces difaman. Señor @PipeVieira si usted no se retracta públicamente de su información me veré obligado a la acción penal. Ni mi esposa ni yo hemos pensado en separarnos, goza mi matrimonio de buena salud”, escribió en su momento el senador.

Sin embargo, el usuario le hizo caso a Petro y se retractó por difundir el rumor.

“Señor Gustavo Petro: aclaro que lo que publiqué es producto de las habladurías y nada tiene que ver con el Uribismo. Me alegra que su matrimonio goce de buena salud”, le escribió Pipe Vieira.

Señor Gustavo Petro: aclaro que lo que publiqué es producto de las habladurías y nada tiene que ver con el Uribismo.



Me alegra que su matrimonio goce de buena salud.



Que tenga una Feliz noche. — Mi Patria (@Visi0nCbia) July 10, 2019

Finalmente, el senador aceptó la aclaración.

“Acepto su planteamiento como una retractación, es bueno no permitir el chisme como contenido de las redes”, puntualizó.

Acepto su planteamiento como una retractación, es bueno no permitir el chisme como contenido de las redes. https://t.co/6CMk4ZNRRQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 10, 2019