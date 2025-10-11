Así se ve Thylane Blondeau, quien fue considerada "la niña más bella del mundo", tras 18 años

Hace casi dos décadas, una pequeña de mirada profunda y rasgos angelicales cautivó al mundo entero.

Thylane Blondeau, con tan solo seis años, debutó en la pasarela del icónico diseñador Jean Paul Gaultier y, desde entonces, fue proclamada por los medios como “la niña más hermosa del mundo”.

Hoy, con 24 años, la joven francesa vuelve a acaparar titulares, esta vez en la Semana de la Moda de París, donde asistió al desfile de Miu Miu y sorprendió a todos con su renovado estilo.

Su paso por la industria de la moda no ha sido casualidad. Desde su debut, Blondeau fue convocada por reconocidas firmas como Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren, Hugo Boss y, por supuesto, Miu Miu.



Su elegancia y naturalidad frente a las cámaras la convirtieron en una de las modelos más prometedoras de su generación. Sin embargo, su reciente aparición también despertó polémica, pues algunos usuarios en redes sociales cuestionaron sus supuestos “cambios físicos” y posibles cirugías estéticas.

Frente a los comentarios, Thylane no tardó en responder. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje contundente: “Cansada de este tipo de comentarios. Sé que en esta generación las personas tienden a hacer las cosas muy temprano, pero nunca me he operado nada”, escribió.

Además, aclaró que los cambios visibles en su rostro se deben únicamente al maquillaje: “Solo porque uso delineador de labios no significa que me los haya hecho. Desde que tenía 10 años dicen que me he hecho algo, es hora de parar con eso”.

Más allá de las críticas, la modelo ha demostrado una fortaleza admirable. A los 20 años enfrentó graves problemas de salud tras ser operada de emergencia por quistes ováricos. “Tuve una operación de emergencia por un quiste que me había explotado en el estómago”, relató en su momento. Esa experiencia la marcó, pero no la detuvo.

Hoy, Blondeau continúa su carrera en el modelaje y ha dado un paso más allá como diseñadora y empresaria. Es fundadora de Enalhyt, su propia línea de cuidado capilar, y se mantiene como una figura influyente en el mundo de la moda.

Así se ve la "niña más linda del mundo" tras 18 años

En su última aparición, sorprendió con un nuevo look: cabello castaño oscuro y un estilo más maduro, pero la misma mirada que la convirtió en un ícono desde niña.

A pesar del paso del tiempo, Thylane Blondeau sigue demostrando que su belleza no solo está en su rostro, sino en la autenticidad y fortaleza con la que enfrenta cada etapa de su vida.