Así somos: los distintos tipos de solteras; ¿con cuál se identifica?

El trabajo, la inestabilidad emocional o la misma tranquilidad mental, han hecho que cada vez más mujeres escojan la opción de estar libres y sin ataduras sentimentales. En Agenda en Tacones traemos sus características más comunes.

Publicidad

1. La soltera inconforme: para tener una relación, deben evaluarse las cualidades, virtudes y defectos del pretendiente. Puesto que es el individuo con el cual se piensa compartir tiempo, momentos y perspectivas; pero en este caso, a la inconforme no le gusta nada: ni que las inviten a algo o que se dejen invitar. Las mujeres que pertenecen a esta categoría, suelen desconfiar en extremo de los hombres y hasta llegan al punto de odiarlos, teniéndoles rencor y culpándolos de sus propios males.

2. La soltera pasajera: para estas mujeres, esta etapa de soltería es una fase natural de la vida. Ellas suelen aprovechar su situación sentimental para conocer nuevas personas, salir con las amigas o futuros pretendientes y disfrutar de los momentos vividos.

Publicidad

3. La ansiosa: ella es una soltera que quiere dejar de serlo a toda costa. No se siente cómoda con la cuestión de ser la mujer que asiste a las reuniones sociales sola. Se siente incómoda y hasta triste viendo otras parejas; más aún si son conocidos suyos. Por este motivo, busca parejas constantemente, sin que necesariamente consiga al hombre de sus sueños.

Publicidad

4. La ocupada: no importa que esta soltera sea la mujer más bella y pretendida del planeta: ella simplemente no tiene tiempo. Ocupa las 24 del horas del día en pensar en su trabajo, el estudio y hasta en la familia. Pero las cuestiones amorosas las deja a un lado. Puede que ella desee en ocasiones compartir la vida con alguien, pero no minimizaría el tiempo de sus actividades por nada del mundo.

5. La que aprovecha: las solteras pasajeras y las que aprovechan, están cortadas con la misma tijera. Las dos disfrutan vivir su etapa independiente. Una de las diferencias sustanciales, es que la soltera que aprovecha ocupa su mente en otras cosas para mantener su cabeza ocupada en diferentes asuntos. Estas mujeres van al gimnasio, viajan, hacen planes con amigos, se arreglan todos los días y no se preocupan demasiado por entablar una relación hacia futuro.

Publicidad

6. La paciente: ella piensa constantemente en encontrar al hombre ideal, pero no se apresura, deja que las cosas fluyan y no escoge a cualquier hombre que la pretenda, sino con el que ella se sienta segura. No le importa estar sola, prefiere sentirse tranquila consigo misma, porque sabe que tarde o temprano volverá a estar con alguien y será una soltera feliz.