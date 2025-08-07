Aterrador video: cámara de tren capta supuesto fantasma en zona sin acceso peatonal

Una aterradora grabación se volvió viral en las últimas horas luego de que una cámara de seguridad instalada en una locomotora del tren Roca, que opera en Buenos Aires, Argentina, captara lo que muchos aseguran es una aparición fantasmal.

El video fue registrado a plena luz del día en cercanías de la estación Berazategui, ubicada en el Conurbano bonaerense, en un sector donde no hay paso peatonal y el acceso es casi imposible para cualquier persona.

Las imágenes, que duran apenas 21 segundos, fueron difundidas en la red social X. En el clip, mientras el tren avanza a toda velocidad por una zona rodeada de maleza, se alcanza a distinguir la figura estática de lo que parece ser un hombre, inmóvil y mirando hacia el horizonte.

La silueta, que aparece en el costado derecho del video, tiene un tono diferente al del entorno, lo que aumenta la sensación de misterio.



Este es el aterrador video

ARGENTINA 👻 un supuesto fantasma fue captado por la cámara del Tren Roca en un tramo donde no hay paso ni acceso peatonal.

pic.twitter.com/ekzHAoX4EG — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) August 6, 2025

Lo que ha llamado aún más la atención es que justo al lado de la figura se observa una cruz improvisada sobre un poste, lo que para muchos sugiere que alguien pudo haber fallecido en ese lugar. Sin embargo, estas suposiciones no han sido confirmadas, y las teorías en redes sociales no se han hecho esperar.

"Eso es un espantapájaros", "parece una imagen superpuesta", "¿por qué los fantasmas usan ropa?", "los demonios gobiernan Argentina", fueron solo algunos de los cientos de comentarios que inundaron la publicación. Mientras algunos usuarios tratan de encontrar una explicación lógica, otros aseguran que el video es evidencia clara de un fenómeno paranormal.