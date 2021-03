Atractiva mujer usaba sus atributos para engañar y secuestrar a comerciantes en Antioquia

Tras siete meses de investigación, Noticias Caracol conoció detalles del modus operandi del Clan del Golfo para secuestrar a reconocidos comerciantes de Antioquia. Una hermosa mujer era el señuelo perfecto para atraer a los empresarios de cinco municipios del departamento.

Noticias Caracol conoció la historia de un comerciante en Medellín que recibió una llamada de la atractiva mujer, quien le manifestó estar interesada en sus productos.

El hombre creyó en la mujer y, pese a que la acababa de conocer, se montó a su moto rumbo hacia Segovia, donde se realizaría el supuesto negocio.

La víctima le contó a Noticias Caracol detalles de lo ocurrido.

“Recibo una llamada a mi celular de una muchacha la cual me dice que está interesada en los productos que yo comercializo”, relató el comerciante de productos naturales.

Publicidad



Un amigo del comerciante sospechó y lo siguió en su carro.

“Ella me lleva a una casa donde, al entrar, habían unos sujetos, los cuales me cogieron y con la ayuda de ella me amarran de pies y manos”, contó el comerciante.

Una vez su amigo se percató de lo sucedido se devolvió a Medellín y denunció el secuestro ante las autoridades, quienes interceptaron llamadas de los secuestradores.

Tráigame si quiera 100 millones (de pesos) para que hablemos y lo voy a citar en un punto para que hablemos y me entregue esos 100 millones y le entrego a ese man. expresó alias Nico, jefe del Clan del Golfo, al amigo del comerciante.

El delincuente, al ver que no tenía ese dinero, le pidió que le diera la camioneta en la que se movilizaba.

“No se va a venir por Segovia, sino por Remedios, de Remedios para acá se va a venir y me va a decir en qué carro viene, qué placas tiene. Que sea una cosa seria o si no diga para darle la pelona”, afirmó el delincuente.

Publicidad

Durante el recorrido de Medellín hacia Remedios, el carro presentó una falla mecánica, por lo que alias Nico envío a sus cómplices para verificar que era cierto. Sin embargo, estas personas estaban siendo grabadas por agentes del Gaula de la Policía.

Los uniformados los abordaron y les pidieron sus identificaciones. En ese momento le instalaron un chip que permitió conducirlos hacia el escondite de los criminales.

El comerciante secuestrado fue víctima de torturas

Este hombre fue sometido a torturas, golpeado y hasta le dispararon a los oídos para presionar el pago del dinero.

Una vez el dinero estaba disponible y los secuestradores lo trasladaban al punto de entrega, el comerciante escapó.

La víctima logró escapar del cerco permitiéndole llegar hasta una estación de Policía, sin embargo, los investigadores continuaron con el proceso durante siete meses de intensa búsqueda donde se emplearon importantes recursos técnicos y actividades de inteligencia y todos los implicados en el secuestro fueron capturados. indicó el coronel Diego Edison Montaña, subdirector del Gaula de la Policía Nacional.